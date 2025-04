Cómo viven los judíos hoy, 80 años después de la muerte de Hitler

«Yo he dejado mi trabajo porque la atmósfera se volvía irrespirable», confiesa Sahra, hasta hace unos meses profesora de Primaria en un colegio público de Berlín. A la puerta de un comercio 'kosher' en la calle Weitzstrasse de la capital alemana, que cuenta con protección policial las veinticuatro horas del día, confiesa que su marido evita desde hace tiempo llevar la kipá por la calle y que uno de sus hijos se ha marchado a Israel para continuar allí sus estudios de Oftalmología. «Quizá después regrese -añade esperanzada- cuando la situación haya remitido yo espero que vuelva, al fin y al cabo somos alemanes».

La comunidad judía de Berlín lleva años percibiendo un aumento del antisemitismo y aprieta ahora los dientes, ante el aniversario redondo de la muerte de Hitler. Si bien es cierto que a escala institucional se multiplican los gestos de memoria del Holocausto y de solidaridad con los supervivientes y sus familias, así como con la vida judía en Alemania, a pie de calle es diferente. Los judíos vuelven a sentir repulsa y amenaza.

Y dos hechos parecen estar detrás de este rebrote del antisemitismo: el ascenso de la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD), primera fuerza de la oposición en el Bundestag y que en las últimas encuestas amaga incluso con superar en intención de voto a la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Friedrich Merz, el ganador de las elecciones del pasado febrero; y el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, que ha envalentonado a diversos grupos propalestinos y antisemitas en Alemania, en cuyas manifestaciones y actos de reivindicación públicos se agita el odio contra los judíos.

El descarrilamiento

«Algo se ha descarrilado en este país» es el título del libro que acaba de publicar con la editorial Herder Josef Schuster, presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania. Abarca un arco temporal y temático desde el 7 de octubre de 2023, al que se refiere como «el pogromo de nuestro tiempo», hasta el 27 de enero de 2025, desde la masacre de la organización terrorista Hamas en Israel hasta el 80º aniversario de la liberación de Auschwitz.

El presidente de la Fundación Konrad Adenauer y expresidente del Bundestag Norbert Lammert, firma el prólogo. Recopilando hechos, denuncias y entrevistas ilustra el odio a los judíos «sin precedentes en la República Federal de Alemania», así como con una «hostilidad desatada hacia Israel» cuyo resultado es que «las vidas de los judíos en Alemania también se han desmoronado«. Y los datos oficiales respaldan esta versión.

En 2023, la Oficina Federal de Policía Criminal informó de un pico en el número de delitos antisemitas con 5.164 denunciados en Alemania, lo que representa un incremento de más del 80% en comparación con los 2.616 del año anterior. «Demasiados actores sociales y políticos todavía no entienden que la realidad de la vida de los judíos en Alemania no es un curso básico de teoría política», reprocha Schuster. «Es muy preocupante que la moderación y la serenidad amenacen con desaparecer de los debates sociales: a partir de un tono demasiado áspero, se está desarrollando cada vez más una aceptación del radicalismo».

Actos disruptivos en universidades, torneos deportivos bajo protección policial o científicos cancelados comienzan a formar parte de la cotidianidad. Y las últimas generaciones de alemanes muestran un desprecio hacia los judíos en público que no se veía desde el ascenso del nazismo. Uno de los incidentes que más espacio ha obtenido en los medios alemanes, donde el asunto ha dejado de ser noticia en favor de la situación internacional, tuvo lugar en el campo de concentración de Bergen-Belsen, donde fueron asesinadas 52.000 personas.

Un grupo de escolares que visitaba el memorial cantó alegremente una versión racialmente reescrita del éxito de Gigi D'Agostino «L'amour Toujours», con una nueva letra xenófoba y antisemita. Los videos con el éxito musical han estado circulando en internet desde octubre de 2023. El año pasado causó también escándalo el video de una fiesta de Pentecostés en el lujoso resort de Kampen on Sylt, donde los juerguistas entonaban el mismo himno.

La jefa de la policía de Berlín, Barbara Slowik, reconoció el pasado mes de noviembre que la ciudad ya no es segura ni para los judíos ni para los homosexuales y habló de «no go áreas». Un periodista judío de Berlín-Neukölln que prefiere permanecer en el anonimato comenta que «eso lo sabe todo el mundo, pero si el jefe de policía advierte sobre zonas de peligro antisemitas, y las da por hecho, entonces eso tampoco ayuda; sería mejor que hiciera su trabajo».

«Los judíos, pero también las personas que se posicionan como críticas con el antisemitismo, son luego construidos en imágenes enemigas a través del cifrado 'sionistas' y se dirigen contra ellos como objetivos legítimos», explica el Centro de Consejería para la Violencia Antisemita y la Discriminación, que pone como ejemplo el restaurante Bajszel, atacado reiteradamente por albergar actos contra el antisemitismo.

A rezar protegidos por la policía

Los judíos en toda Centroeuropa refieren contextos similares y también en España aumenta la coacción. «Somos la única religión en España que acude a rezar protegida por la policía, sólo eso debería dar que pensar», subraya María Royo, de la Federación de Comunidades Judías de España, que reconoce que los niños judíos no dan a conocer su condición en el colegio y, si lo hacen, suelen ser víctimas de acoso.

«Te encuentras con circulares pidiendo boicot, llamando a la huelga, esto ha pasado en colegios de Valencia, institutos de Málaga, hace poco en Torrevieja. Algunos padres van a hablar con la dirección, tiran de abogados, otros tienen miedo de poner a sus hijos en el punto de mira y callan. No son hechos generalizados, pero el momento en que la puntualidad pasa a ser general, es ya es demasiado tarde», lamenta Royo. «De pequeño me parecía 'cool' que la policía protegiese la escuela de hebreo, me sentía importante», recuerda Noam, ahora de 17 años, que poco a poco entendió que, por su familia y religión, era objeto de odio. Hoy reconoce: «No, mis compañeros del instituto no saben que soy judío, se que es algo que no debo compartir con todo el mundo».

