Alarma en Alemania por el aumento de amenazas y violencia contra políticos

«He participado antes en campañas electorales, pero la situación esta vez es completamente distinta. Cuando repartes folletos con el programa o cuando colocas carteles electorales, estás mirando a tu alrededor para ver si hay alguien cerca», confiesa Steven Giermann, presidente regional de la ... Unión Cristianodemócrata Alemana (CDU) en Neubrandenburg, «tal grado de hostilidad, tanta canalización de violencias hacia personas individuales, es algo que no había visto en mi vida».

Giermann es víctima desde hace ya dos años de una creciente ola de amenazas en internet que ha seguido la cadena NDR, pero se ha intensificado aún más con la campaña electoral. «Ahora las amenazas no están in internet, sino en la vida real, con pintadas nazis y violencia contra los carteles», dice, y relata el último incidente.

«Acabábamos de colocar esos carteles en farolas, a lo largo de la calle, y se presentaron dos jóvenes vestidos de oscuro que nos insultaron y que comenzaron a utilizar el cartel con mi fotografía como si fuera un saco de boxeo. Lo golpearon una y ota vez hasta que temrinó destrozado en el suelo. Y en ese momento piensas: bueno, y ahora qué, qué pasará si me quedo aquí más tiempo». «Cuando tu familia se preocupa porque sales de casa, ese es el punto de inflexión», confiesa el motivo por el que ha decidido abandonar la primera fila de la política «porque ya no me siento libre, porque el miedo de los míos pesa».

«Si nos preguntamos de quién es la culppa, creo que tenemos que mirar a todas partesy a nosotros mismos, y con esto me refiero también a mi propio partido, a esa línea muy fija entre el trabajo de oposición y la actitud que calienta todavía más el ambiente social», reflexiona, «y creo que tenemos que comprobarlo periodicamente para asegurarnos de qué nivel alcanzamos».

Lejos de ser un caso aislado, el de Giermann no es sino uno más de los que alimentan la estadística. La Oficina Federal de la Policía Criminal investiga desde hace tres años hasta qué punto los políticos locales ser ven amenazados y sus conclusiones son muy elocuentes: en 2023 se registraron 3.691 delitos contra funcionarios públicos, cargos electos y representantes de partidos, 80 de los cuales fueron delitos violentos; el 38% de los políticos alemanes afrma haber sido víctima de actos violentos recientemente y el 83% declara sufrir todavía consecuencias físicas o psíquicas por ello.

«Los afectados están amenazados, sus oficinas atacadas, sus hogares sitiados, sus propiedades privadas dañadas o destruidas Nancy Faeser Ministra de Interior

«Los afectados están amenazados, sus oficinas atacadas, sus hogares sitiados, sus propiedades privadas dañadas o destruidas», ha condenado la ministra de Interior, Nancy Faeser, que ha anunciado un «endurecimiento selectivo de la ley penal» y ha prometido mejor protección de las direcciones privadas de los políticos locales. La ministra regional de Justicia de Sajonia, Katja Meier, ha presentado en el Bundesrat un proyecto de ley que convertiría el «acoso político» en un delito punible, aunque a menudo estos casos ni se denuncian porque las víctimas temen que la situación empeore.

El más sonado de los últimos meses tuvo lugar el 6 de mayo, un viernes por la noche, cuando el eurodiputado y principal candidato del Partido Socialdemócrata (SPD) de Sajonia para las europeas estaba pegando carteles en el distrito de Striesen, Dresde. Cuatro hombres vestidos con ropa oscura se acercaron y le propinaron tal paliza que hubo de ser hospitalizado.

Uno de los atacantes se entregó días, después, convenientemente de 17 años y conocido anterirmente por la políca. Ese mismo fin de semana, los políticos verdes Rolf Fliß y Kai Gehring fueron atacados por desconocidos en la calle Rüttenerstraße de Essen.

«Se acercaron a nosotros y empezaron a insultarnos, con expresiones obscenas, por debajo del cinturón, ya sabe, y después uno de ellos se lanzó y me dio unpuñetazo. Caí al suelo», recuerda Fliß, «para nosotros, fue y es incomprensible e impactante que un ataque así surgiera de un encuentro aparentemente casual».

Aumento del 53%

El número de delitos contra funcionarios electos aumentó un 53% entre 2022 y 2023. La pensa alemana hablade „tufillo a Weimar«, en referencia a la violencia política extendida durante el ascenso del nazismo. A menudo es la crispación entre los partidos a escala federal, fomentada por políticos con sueldo público, coche oficial y guardaespaldas, la que termina afectando a la vida y la familia de políticos locales que carecen de recursos para protegerse de la violencia, que se extiende además, por los más diversos motivos, a través de los estratos sociales de la vida en Alemania.

Una media de nueve personas cada día fueron objeto en 2023 de violencia política, racista o antisemita, según la asociación de centros de asesoramiento a las víctimas, que habla de un «balance alarmante»: 3.384 personas se vieron afectadas directamente por las 2.589 agresiones. El aumento en más de un 20 % respecto al año pasado constituye «un desarrollo muy grave, que ilustra cuánto se ha agudizado la situación y llama especialmente la atención el «alarmante número de 585 niños y adolescentes agredidos»».

Las agresiones físicas aumentaron en conjunto un 12,4 % y representan ya más de la mitad de todos los ataques registrados. «El oponente político se convierte en enemigo, ese es el problema», resume Jasmin Riedl, experta en Sociología Política de la Universidad de Múnich, «„cada declaración violenta, cada difamación en una pintada, cada amenaza que llga por correo electrónico o redes sociales, es violencia. La violencia lo es, sea física o simbólica, y no tiene cabida en una democracia».