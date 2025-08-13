Suscribete a
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

La violencia anticristiana crece en Francia y supera a la antiislamista

En lo que va del año se han registrado 401 ataques contra cristianos, frente a 145 contra musulmanes

Alemania, Francia y Reino Unido, «listas» para renovar las sanciones a Irán

La seguridad francesa reforzada en monumentos y lugares públicos ante la amenaza de un atentado terrorista
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Los actos anticristianos continúan creciendo de manera inquietante en Francia y son más numerosos que los actos antimusulmanes, cuando los actos antisemitas, aún mayores, tienen un doble origen, de extrema derecha y musulmán yihadista.

Con motivo del día de la Ascensión, Bruno Retailleau, ... ministro del Interior y líder de Los Republicanos (LR, derecha tradicional), ha enviado una circular de urgencia a todos los prefectos de la nación, temiendo la agravación de la violencia anticristiana y el riesgo de atentados terroristas islámicos.

