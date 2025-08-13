La violencia anticristiana crece en Francia y supera a la antiislamista

Los actos anticristianos continúan creciendo de manera inquietante en Francia y son más numerosos que los actos antimusulmanes, cuando los actos antisemitas, aún mayores, tienen un doble origen, de extrema derecha y musulmán yihadista.

Con motivo del día de la Ascensión, Bruno Retailleau, ... ministro del Interior y líder de Los Republicanos (LR, derecha tradicional), ha enviado una circular de urgencia a todos los prefectos de la nación, temiendo la agravación de la violencia anticristiana y el riesgo de atentados terroristas islámicos.

Entre enero y julio de este año, se cometieron en Francia 401 actos anticristianos. El 2024, por las mismas fechas, se cometieron 354. Ofensas que van de la profanación de tumbas en los cementerios, al acoso de residencias de familias católicas, o los actos antireligiosos en numerosas iglesias.

Durante ese mismo intervalo de tiempo, en 2024 se cometieron 83 actos antimusulmanes, y este año se han cometido 145. La violencia antimusulmana también ha crecido de manera importante; pero sigue siendo menor que la violencia anticristiana.

El antisemitismo ha disminuido ligeramente durante el último año; pero Francia sigue siendo un país profundamente antisemita.

Durante el primer semestre de este año se han cometido 504 actos antisemitas. El año pasado se cometieron 662. Las raíces mejor conocidas del antisemitismo francés son de origen político, social, indisociable de la historia de las extremas derechas nacionales. Al mismo tiempo, el aumento de la población musulmana ha «atizado» un nuevo antisemitismo de origen islamista. No existen estadísticas oficiales, pero es bien sabido que, en una Francia de 68 millones de habitantes, la integración «relativa» de una parte de los seis o siete millones de musulmanes franceses suscita tensiones significativas en barrios de la periferia de las grandes ciudades.

Desde hace varias décadas, Francia es el «rompeolas» de las crisis y guerras de Oriente Próximo. Judíos y musulmanes franceses y sus «simpatizantes», viven las guerras de toda la cuenca mediterránea como crisis «familiares», atizando tensiones que favorecen las violencias étnicas de distinta naturaleza.

Ante ese «panorama» global, el ministro del Interior, teme, de nuevo, el riesgo de atentados terroristas islámicos. Y ha tomado medidas especiales para la vigilancia de grandes edificios y monumentos públicos en París y las grandes capitales de provincias.