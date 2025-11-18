Suscribete a
Violaciones, arma de guerra de las pandillas en Haití

Médicos Sin Fronteras denuncia el incremento de la violencia sexual en un país controlado por grupos criminales, lo que ha obligado a enviar una fuerza internacional para frenarlas

La presidenta de México impulsará una reforma constitucional para castigar el acoso sexual después de que un hombre la manoseara

Con el incremento de la violencia sexual en Haití también ha aumentado el número de embarazos
Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

La determinación del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de aprobar, el pasado octubre, para enviar a Haití una fuerza de 5.500 hombres comienza a tener efecto en ciertos aspectos de la vida cotidiana en el país más pobre de ... América.

