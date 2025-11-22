Videoanálisis | Trump y Mamdani, de antagonistas a aliados por el bien de Nueva York

Donald Trump y Zohran Mamdani se han reunido este viernes en la Casa Blanca. Era un encuentro muy esperado y que había provocado mucha atención entre el presidente de Estados Unidos y el que va a ser el próximo alcalde de Nueva York, que ... jurará su cargo este enero. Trump y Mamdani son algo así como la extraña pareja. Son dos figuras muy antagonistas en lo vital y en lo político.

Trump, a sus 79 años, se convirtió el año pasado en la persona más mayor en ganar una elección presidencial. Es la gran figura política del Partido Republicano. Nada que ver con Mamdani. Este joven de 34 años va a ser el alcalde más joven en más de un siglo en Nueva York. Además, va a ser el primer alcalde musulmán de una ciudad estadounidense. Pero ambos se han esforzado en mostrar sintonía. Ha premiado el respeto y, sobre todo, que se pueden unir, especialmente en la cuestión económica.

Analizamos su reunión en Washington en el vídeo que encabeza esta pieza informativa.