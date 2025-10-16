Suscribete a
Videoanálisis | David Alandete, corresponsal en Washington, explica la estrategia de Donald Trump para su castigo arancelario a España

David Alandete, corresponsal de ABC en Washington analiza la última hora de la amenaza arancelaria que Trump ha lanzado a España si no sube el gasto en defensa al 5% del PIB

David Alandete

Donald Trump ha lanzado una amenaza arancelaria a España si nuestro país no sube el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. El debate está servido, puesto que al pertenecer a la Unión Europea, la cual es una unión ... aduanera y arancelaria en sí misma, sería imposible que Trump aplique este castigo particularmente a nuestro país.

Descarga la app