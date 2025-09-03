Las víctimas de Epstein piden al Congreso de EE.UU. aprobar un proyecto de ley que exija la divulgación de documentos

Víctimas del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein dijeron este miércoles que preparan una lista de allegados suyos que abusaron de menores de edad

El presidente Donald Trump, quien fuera amigo cercano del difunto financiero, intentó, mientras tanto, calmar el furor político sobre el caso Epstein: «Esto es una patraña demócrata sin fin», declaró el presidente a periodistas en la Casa Blanca.

«Intentan que la gente hable de algo que es totalmente irrelevante para el éxito que hemos tenido como nación desde que soy presidente», asegura.

Los comentarios de Trump coincidieron con la conferencia de prensa de víctimas de Epstein en las escaleras del Capitolio en Washington, en la que algunas hablaron públicamente por primera vez sobre los abusos sexuales sufridos.

Las víctimas exigen mayor transparencia

Exigieron mayor transparencia del Departamento de Justicia y la divulgación de todos los archivos de la investigación del caso, así como la aprobación de una ley por parte del Congreso que obligue a su publicación. «No hay ninguna patraña. El abuso fue real», declaró Haley Robson, reclutada para dar masajes sexuales a Epstein cuando tenía 16 años.

Epstein murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual de menores.

Muchos partidarios de Trump se indignaron luego de que el FBI y el Departamento de Justicia declararon en julio que Epstein se había suicidado, que no había chantajeado a ninguna figura prominente y que no llevaba una «lista de clientes».

«Recopilaremos confidencialmente los nombres que todos sabemos que estaban regularmente en el ambiente de Epstein», dijo Lisa Phillips, otra víctima de Epstein. «Exigimos responsabilidades».

«Se les acabó el tiempo»

Robson condenó la inacción estatal en este caso. «Llevamos 20 años esperando que hagan algo», dijo. «¿Y saben qué? Se les acabó el tiempo, y ahora lo haremos».

«Si quieren darme una lista, iré al Capitolio, al pleno de la Cámara de Representantes, y diré todos los nombres de quienes abusaron de estas mujeres«, prometió de su lado Marjorie Taylor Greene, legisladora republicana de Georgia.

Bradley Edwards, abogado de varias víctimas de Epstein, dijo que no creía que el financiero tuviera una lista de «clientes» a los que les proporcionaba mujeres menores de edad. «No creo que anotara los nombres de esas personas», afirmó Edwards. «Simplemente no funcionaba así».

Trump fue amigo de Epstein y, según The Wall Street Journal, el nombre del presidente figuraba entre los cientos encontrados durante una revisión del Departamento de Justicia de los archivos de Epstein, aunque no se hallaron pruebas de irregularidades.

El caso Epstein obsesiona desde hace años a seguidores de Trump, que acusan a las élites de las «cloacas del Estado» de proteger a personas vinculadas a Epstein en el Partido Demócrata y en Hollywood.

La conferencia de prensa de las víctimas de Epstein se celebró un día después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicara el primer lote de documentos de la investigación sobre Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar a menores de edad para el financiero.