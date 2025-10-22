Suscribete a
Sesión de control al Gobierno en el Congreso
La Aemet avisa de la llegada de un frente frío a España

El vicepresidente de EE.UU. se reúne con Netanyahu en Jerusalén

Vance pretende reforzar el papel supervisor de la primera potencial mundial en el frágil acuerdo de paz para Gaza

Vance vende su «optimismo» en Israel sobre la paz en Gaza, pero sin dar detalles sobre su futuro

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que viajó este martes junto a su esposa Usha a Israel, se reúne este miércoles con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su oficina en Jerusalén.

En principio, el encuentro ha comenzado con una ... ceremonia privada en la que participa Netanyahu y su esposa Sara. Posteriormente, se incorporarán más miembros del Ejecutivo. El viaje de Vance a Oriente Próximo pretende reforzar el papel supervisor de la primera potencial mundial en el frágil acuerdo de paz para Gaza.

