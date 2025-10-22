El vicepresidente de EE.UU. se reúne con Netanyahu en Jerusalén

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que viajó este martes junto a su esposa Usha a Israel, se reúne este miércoles con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su oficina en Jerusalén.

En principio, el encuentro ha comenzado con una ... ceremonia privada en la que participa Netanyahu y su esposa Sara. Posteriormente, se incorporarán más miembros del Ejecutivo. El viaje de Vance a Oriente Próximo pretende reforzar el papel supervisor de la primera potencial mundial en el frágil acuerdo de paz para Gaza.

En la rueda de prensa que ofreció este martes, Vance aprovechó para reafirmar que Washington no fijaría una fecha límite para el desarme de Hamás conforme al acuerdo negociado por Estados Unidos, a pesar de la preocupación latente en Israel. No obstante, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió previamente que las naciones aliadas de la región invadirían Gaza para aniquilar a Hamás si este no cumplía la tregua. «Lo que hemos visto la semana pasada me da gran optimismo de que el alto el fuego se mantendrá», sentenció Vance, que añadió que «hemos logrado avances increíbles en nuestros esfuerzos por lograr la paz en Oriente Próximo. Con las oraciones del mundo, la providencia de Dios y el excelente equipo que ha reunido el presidente Trump, lograremos el objetivo». [NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

