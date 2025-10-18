Suscribete a
¿Cómo viajará Putin a Budapest sin arriesgarse a ser detenido?

El presidente ruso puede utilizar varias rutas para llegar a la cumbre con Trump, pero deberá sobrevolar territorios hostiles que deben cumplir la orden de captura del TIP

Putin y Trump, durante su encuentro en Alaska el pasado verano
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Hungría se asegurará de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, pueda ingresar al país, para la cumbre con Trump planeada en Budapest, y regresar a casa sano y salvo. Esta es la garantía que ofrecía este viernes en Moscú el ministro de Exteriores ... de Hungría, Peter Szijjarto, que se reunía allí con Alexey Miller, el presidente de Gazprom. Hungría garantiza la seguridad de Putin en su territorio, a pesar de que sobre el presidente ruso recae una orden de detención del Tribunal Penal Internacional de la Haya, una institución que por otra parte Hungría está en vías de abandonar.

