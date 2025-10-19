Suscribete a
ABC Premium

¿Cuál es la verdadera capacidad militar de Venezuela hoy?

Tras el despliegue de buques estadounidenses cerca de las aguas del país, y las operaciones encubiertas de la CIA, el régimen venezolano se debate entre la movilización masiva y las limitaciones estructurales de una potencia debilitada

Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA para derrocar a Maduro

La fuerza militar de Venezuela
La fuerza militar de Venezuela efe
Alexia Columba Jerez

Alexia Columba Jerez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En medio de una creciente tensión geopolítica, y tras la revelación de 'The New York Times' de que Donald Trump ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA para derrocar a Nicolás Maduro, destacando que ya hay 10.000 soldados estadounidenses en bases de ... Puerto Rico, crece la expectación sobre cuál será el próximo paso de Washington.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app