Suscribete a
ABC Premium

La venganza de Trump eclipsa el perdón de Erika Kirk

En el funeral de Charlie Kirk, la viuda pidió reconciliación mientras el presidente prometió odio a sus rivales y usó el acto como tribuna política

«Perdono al que le disparó, porque el odio no se combate con odio, sino con amor», dijo entre lágrimas la viuda

Del funeral al mitin, la América conservadora despide a Charlie Kirk: «Vivirá para siempre»

La venganza de Trump eclipsa el perdón de Erika Kirk
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un contraste marcado dominó el funeral de Charlie Kirk en Glendale este domingo. Su viuda, Erika, conmovió al público al proclamar el perdón al hombre acusado de asesinar a su marido. «Perdono al que le disparó, porque el odio no se combate con odio, ... sino con amor», dijo entre lágrimas, apelando a la fe cristiana y exhortando a los presentes a volver a la iglesia, a la oración y a la vida familiar. Su mensaje fue de reconciliación y consuelo, una invitación a transformar la tragedia en renovación espiritual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app