Venezuela denuncia que cazas de EE.UU. «se han atrevido a acercarse» a sus costas

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que el sistema de defensa aéreo venezolano «detectó más de cinco vectores

Nicolás Maduro realiza avistamientos
Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

Ya no hay dudas sobre el asedio de la flota naval en aguas venezolanas en el Caribe. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó este jueves que cazas estadounidenses «se han atrevido a acercarse» a costas de Venezuela de cara al despliegue militar ... que el presidente Donald Trump ha iniciado para combatir a las organizaciones de narcotraficantes en aguas caribeñas.

