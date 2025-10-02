Venezuela denuncia que cazas de EE.UU. «se han atrevido a acercarse» a sus costas

Ya no hay dudas sobre el asedio de la flota naval en aguas venezolanas en el Caribe. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó este jueves que cazas estadounidenses «se han atrevido a acercarse» a costas de Venezuela de cara al despliegue militar ... que el presidente Donald Trump ha iniciado para combatir a las organizaciones de narcotraficantes en aguas caribeñas.

Padrino López declaró a la estatal Venezolana de Televisión que el sistema de defensa aéreo nacional «detectó más de cinco vectores», calificados como «aviones de combate».

«Los estamos viendo y quiero que sepan que eso no nos intimida, no intimida al pueblo de Venezuela. La presencia de esos vectores, de esos aviones volando en las cercanías de nuestra área de influencia, en nuestro Mar Caribe, cercano a las costas venezolanas, es una grosería, es una provocación, es una amenaza contra la seguridad de la nación», subrayó.

Noticia Relacionada Maduro comienza la celebración de la Navidad en el Helicoide, el mayor centro de torturas de Venezuela Ludmila Vinogradoff El líder chavista ha causado indignación y dolor por el uso de ese centro, donde están encarcelados decenas de presos políticos

El ministro de Defensa alertó: «Denuncio ante el mundo el acoso militar, la amenaza militar del Gobierno de EE.UU. sobre el pueblo de Venezuela, que lo que quiere es paz, trabajo y felicidad».

El avance de la flota aeronaval de Estados Unidos, que incluye ocho buques de guerra, dos submarinos nucleares y diez cazas F-35 apostados en Puerto Rico, entre otros, también fue confirmado por Nicolás Maduro, a quien EE.UU. acusa de encabezar las organizaciones narcoterroristas del cártel de los Soles y el Tren de Aragua.

«El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas», afirmó Padrino. «Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores», agregó. «Denuncio ante el mundo esta situación que no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional», dijo.

Aunque no precisó la ubicación o coordenadas de la presencia de los aviones de combate norteamericanos, el ministro Padrino señaló que pilotos de líneas aéreas comerciales los avistaron.

Desde que comenzó el operativo antinarcóticos en septiembre, Estados Unidos ha destruido cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes frente a las costas venezolanas en las últimas semanas.

El ministro de Defensa asegura que han combatido al narcotráfico, destruyendo campamentos en territorio venezolano que pertenecen a las narcoguerrillas colombianas del ELN y disidencias de las FARC.

«Quien esté operando por allí, narcotraficantes, salgan del territorio venezolano, salgan a delinquir a otra parte», insistió el ministro. «Estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestro espacio geográfico, ante cualquier intruso».