Telefónica plantea un ERE de 5.040 trabajadores en sus tres filiales principales

Venezuela califica de «ridícula patraña» la designación del cártel de los Soles como organización terrorista

Caracas sostiene que se trata de una «infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra el país»

EE.UU. declara terrorista al cártel de los Soles y eleva al máximo la presión sobre Maduro

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

La declaratoria le abre a Washington un ámbito de posibilidades, tanto militares como de sanciones, para seguir ejerciendo presión sobre Maduro
Venezuela calificó el lunes de «ridícula patraña» la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cartel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con el dictador venezolano Nicolás Maduro.

La designación ocurre en medio del despliegue militar iniciado en ... agosto por la Administración del presidente Donald Trump en el Caribe. El fin de semana seis aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos a la aviación civil sobre un «aumento de la actividad militar» en medio de estas maniobras militares, informa Afp.

