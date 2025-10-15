Suscribete a
A vela sobre el Dniéper para sanar las heridas de la guerra en Ucrania

Veteranos del Ejército, muchos de ellos heridos, han encontrado en el Club Náutico ucraniano un pequeño oasis para sortear sus vivencias bélicas y recuperarse de los profundos daños de cuatro años de conflicto

La guerra de los drones eleva el frente al cielo de Ucrania

Anna Borodianska, miembro del Club Náutico de Crucero de Kiev y organizadora del evento en que participan veteranos y miembros de las Fuerzas Armadas en activo. M.gonzález
Miriam González

Kiev

Víktor volvió de Barcelona tres días antes de que comenzase la guerra en Ucrania. Recuerda con cariño el carácter mediterráneo y aquella tarde en la que unos españoles le invitaron a ver el fútbol en una terraza. Tiene pensado volver a España, aunque ya no ... es el mismo. «Cuando estás en guerra, tu forma de pensar y tu conciencia cambian. Ves el mundo desde una perspectiva diferente«, explica mientras acicala el barco de clase 2.4mR del que acaba de bajarse; un tipo de velero adaptado para facilitar la rehabilitación física y mental.

