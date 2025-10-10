Suscribete a
ABC Premium

Varios muertos y al menos 19 desaparecidos tras una grave detonación en una fábrica de explosivos estadounidense

Los servicios de emergencia se encuentran actualmente en el condado de Hickman, Tennessee trabajando para abordar la situación

Un muerto y varios heridos tras la explosión de un coche bomba en Palm Springs, California

Varios muertos y desaparecidos tras una grave detonación en una fábrica de explosivos estadounidense
Varios muertos y desaparecidos tras una grave detonación en una fábrica de explosivos estadounidense Redes sociales
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una explosión este viernes en una fábrica de explosivos militares y de construcción en Tennessee, en el sur de EE.UU., ha dejado «varios» muertos y al menos 19 desaparecidos, según han informado las autoridades locales.

La explosión ocurrió poco antes de las ocho de ... la mañana hora local -tres de la tarde en España- en la planta de Accurate Energetic Systems, en una zona boscosa cerca de Bucksnort, una hora al oeste de Nashville, la principal ciudad de Tennessee.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app