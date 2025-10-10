Varios muertos y al menos 19 desaparecidos tras una grave detonación en una fábrica de explosivos estadounidense
Los servicios de emergencia se encuentran actualmente en el condado de Hickman, Tennessee trabajando para abordar la situación
Una explosión este viernes en una fábrica de explosivos militares y de construcción en Tennessee, en el sur de EE.UU., ha dejado «varios» muertos y al menos 19 desaparecidos, según han informado las autoridades locales.
La explosión ocurrió poco antes de las ocho de ... la mañana hora local -tres de la tarde en España- en la planta de Accurate Energetic Systems, en una zona boscosa cerca de Bucksnort, una hora al oeste de Nashville, la principal ciudad de Tennessee.
Fuentes de los servicios de emergencia del condado de Humphrey, donde está Bucksnort, detallaron ese número de desaparecidos y aseguraron que había múltiples heridos hospitalizados entre las víctimas.
El sheriff de ese condado, Chris Davis, aseguró que se trató de una «explosión devastadora».
«Estamos en medio de una gran investigación», dijo Davis en rueda de prensa. «Vamos a tener que pasar aquí varios días».
Accurate Energetic Systems es una compañía con 45 años de vida, según explica su propia web. Se dedica a la producción de «explosivos de alto calibre para demolición», así como materiales militares, como minas antipersona o balas explosivas.
Según la compañía, sus productos son utilizados por «todas las ramas del Departamento de Defensa», ejércitos y cuerpos de policía extranjeros, industria aeroespacial, compañías petrolíferas y gasísticas, minería, control de avalanchas y demolición comercial.
La explosión afectó a uno de los edificios de la planta y la sacudida se notó en toda la región. «Sentí como si mi casa hubiera sufrido una explosión», aseguró a la cadena ABC New Lauren Roark, una vecina que vive a varios kilómetros de la fábrica.
Las imágenes grabadas por helicópteros tras la explosión mostraban un escenario apocalíptico, una montaña de escombros donde estaba la planta, con multitud de vehículos de los trabajadores calcinados..
Según el sheriff Davis, hubo varias pequeñas explosiones después de la primera gran detonación inicial. El alcalde del condado de Hickman, Jim Bates, aseguró en CNN que no hay información de momento sobre las causas de la explosión y que la fábrica no había tenido hasta el momento ningún incidente de seguridad, más allá de una «pequeña explosión de munición» en 2014.
