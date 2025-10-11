Suscribete a
Varios heridos tras un tiroteo en un mercado en la ciudad alemana de Giessen

La agencia de noticias DPA informa del suceso citando fuentes policiales

Varias personas resultaron heridas después de que un desconocido disparara en un mercado de la ciudad alemana de Giessen, informó el sábado la agencia de noticias DPA, citando a la policía.

El periódico Bild, citando a la policía, indicó que el sospechoso se encontraba ... prófugo, pero que ya no representaba peligro para la población. Se desconoce el número de heridos y las circunstancias del incidente.

