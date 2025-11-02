Diez heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Reino Unido

La Policía británica ha indicado que diez personas fueron hospitalizadas, nueve de ellas en condición crítica tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren -que ha sido detenido después del incidente- en la estación de Huntingdon, Reino Unido, a unos ... 120 kilómetros al norte de Londres.

«Actualmente estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon donde varias personas han sido apuñaladas», ha confirmado la Policía de Transporte británica en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X.

We are currently responding to an incident on a train to Huntingdon where multiple people have been stabbed.



Officers are in attendance alongside @CambsCops and two people have been arrested.



Further updates will be shared here. — British Transport Police (@BTP) November 1, 2025

La Policía del condado de Cambridgeshire ha especificado que los hechos han tenido lugar alrededor de las 19.30 horas (hora local) y que dos individuos han sido arrestados. El trayecto cubría la ruta con origen en la ciudad de Doncaster y con destino a la capital, Londres.

Los cuerpos policiales no han informado del número exacto de heridos, aunque han avanzado que «varias personas» tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios. Asimismo, ha comenzado una investigación para esclarecer lo sucedido y, por el momento, las autoridades han cerrado al tráfico la carretera A-1307, que conduce a Huntingdon.

We were called at 7.39pm with reports that multiple people had been stabbed on a train.

Armed officers attended and the train was stopped at Huntingdon, where two men were arrested. A number of people have been taken to hospital. (1/2) — Cambs Police 💙 (@CambsCops) November 1, 2025

«El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco la respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la Policía», ha sostenido el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en un mensaje desde su cuenta de X.

De la misma forma, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, ha mostrado sus condolencias a los heridos en el incidente. «Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados», ha aseverado.