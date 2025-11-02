Suscribete a
Diez heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Reino Unido

La Polícia ha informado que hay dos sospechosos arrestados

Agentes de policía y miembros de los servicios de emergencia inspeccionan las vías bajo un tren LNER Azuma en la estación de Huntingdon AFP

La Policía británica ha indicado que diez personas fueron hospitalizadas, nueve de ellas en condición crítica tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren -que ha sido detenido después del incidente- en la estación de Huntingdon, Reino Unido, a unos ... 120 kilómetros al norte de Londres.

