Al menos tres muertos y varios heridos tras un apuñalamiento múltiple en un festival en el oeste de Alemania

La Policía de la ciudad alemana de Solingen, cerca de Düsseldorf, ha anunciado este sábado la detención de una persona supuestamente vinculada al ataque que ha dejado al menos tres muertos y varios heridos durante un festival en las celebraciones del 650º aniversario de la ciudad. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus casas mientras se siguen investigando los hechos y comprueban si existe alguna conexión entre el arrestado y el crimen.

«Según la información actual, como resultado del ataque, han muerto tres personas y ocho resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad», ha confirmado la policía de Düsseldorf, capital del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, a primera hora de la mañana. El atacante apuñaló a sus víctimas en el cuello, lo que sugiere algún tipo de entrenamiento, y todo parece indicar que las eligió de forma aleatoria. Después aprovechó la confusión y el pánico para huir entre la multitud. «Actualmente no tenemos ninguna indicación sobre su paradero», ha admitido el portavoz, que solamente puede confirmar que un «hombre hasta ahora desconocido» atacó a varias personas con un cuchillo el viernes por la noche alrededor de las 21:40 horas.

Esta mañana se procederá a «entrevistar tanto a víctimas como a testigos», con el objetivo de obtener datos de la descripción del asesino que puedan ayudar a su identificación y detenciaón. «Creo que ese es nuestro gran problema. Aún no tenemos mucha información sobre el autor», reconoce el portavoz. Los testigos que se encontraban en las inmediaciones del suceso quedaron en shock. «Actualmente están recibiendo atención médica y psicológica profesional, y, por supuesto, los entrevistaremos cuanto antes para obtener información más precisa». La portavoz se ha negado expresamente a comentar los informes publicados por medios alemanes que afirman que el atacante hablaba árabe. «No hay información fiable sobre esto», ha dicho.

La policía ha pedido ayuda ciudadana y recibirá cualquier tipo de información sobre el delito o el autor, especialmente imágenes o vídeos, que se podrán descargar en su portal digital (https://nrw.tippportal.de/). En medio del tumulto y el pánico que inicialmente se extendió tras el crimen, el autor logró escapar y el Ministerio regional de Interior de Renania del Norte-Westfalia confía en que alguien tomase imágenes de la huida. Son visitantes del festival.

Los muertos aún no han sido identificados. En el contexto de la persecución de asesino, la policía pide que quien observe algo sospechoso no debe actuar en ningún caso por iniciativa propia, sino llamar al 110. La policía de Wuppertal sigue pidiendo a través de Facebook que se evite el centro de Solingen si no es estrictamente necesario. Los helicópteros de la policía siguen sobrevolando el centro y hay barreras y controles que cierran el acceso al tráfico. Según el diario local «Solinger Tageblatt», varios testigos presenciales informaron que el presunto autor huyó hacia la calle principal, antes de que miles de visitantes obedeciesen la petición de abandonar la plaza con calma y sin entrar en pánico. «La gente estaba conmocionada pero reaccionó de forma pacífica en la plaza», ha confirmado Philipp Müller, uno de los coorganizadores.

Música en vivo

La escena del crimen ha sido el Fronhof, una plaza del mercado en el centro de Solingen, en la que se había instalado un escenario para música en vivo y en la que había comenzado la celebración de un 'Festival de la Diversidad', que debería durar hasta el domingo y que ha sido cancelado tras lo ocurrido. «Solingen Mitte se convertirá en una gran milla de festivales: habrá celebraciones desde Neumarkt hasta Fronhof y Mühlenplatz», decía la convocatoria a la fiesta, que aseguraba además que los visitantes encontrarían un programa con música, cabaret, acrobacias, artesanía, entretenimiento para niños y mucho más». En el momento del ataque asistían al festival varios miles de personas.

«La atmósfera es inquietante», han relatado testigos, «en pocos minutos una fiesta muy animada se ha convertido en un shock». La zona del Neumarkt ya está prácticamente despejada y muchas personas se concentran en las paradas de autobús, protegidas por agentes armados.

