«¿Por qué se van Chevron y Repsol y se queda Maduro?» Los efectos de las sanciones de Trump en Venezuela

El fantasma de los despidos masivos en la industria petrolera nacional de Venezuela vuelve a acosar a miles de trabajadores tras cumplirse el 28 de mayo el ultimátum de la retirada de las multinacionales que han sido amenazadas con sanciones por parte de Estados Unidos ... , como Chevron, Repsol, ENI y Maurel y Prom por operar en el país, que se abre así al mercado negro y contrabando del petróleo.

Las caras largas y tristes de los trabajadores, que son los primeros en ser despedidos por el cierre de las operaciones, no dejan de atormentar al dirigente sindicalista Iván Freites.

En su conversación telefónica con ABC, denuncia que unos 10.000 trabajadores de las empresas contratistas, servicios y consultoría quedarán desamparados en la calle.

«Los despidos se reflejarán en las próximas semanas en una caída gradual de la producción petrolera y de gas, que se traduce en más pobreza, hambre y represión» Iván Freites Secretario de Profesionales y Técnicos (FUTPV)

Freites es el secretario de Profesionales y Técnicos (FUTPV), y habla desde su exilio en Miami. «El despido de trabajadores se reflejará en las próximas semanas en una gradual caída de la producción petrolera y de gas, que se traduce en más pobreza, hambre y represión», subraya.

Venezuela depende en un 90% de la renta petrolera y gasífera, teniendo las mayores reservas de hidrocarburos certificadas en el mundo. Antes de la era chavista, la industria estatal producía más de tres millones de barriles diarios, ocupando el quinto lugar en el ranking petrolero mundial, pero ahora a duras penas llega a producir un millón de barriles al día, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La caída de la producción nacional comenzó con el expresidente fallecido Hugo Chávez hace 25 años, cuando con un pito ordenó de manera implacable por televisión el despido masivo de 20.000 trabajadores petroleros para vengarse de ellos porque se habían sumado a una huelga general de protesta que terminó en el breve golpe del 11 de abril de 2002. «Hoy el pito de Chávez, transmutado en el pajarito de Maduro, sigue sonando fuerte para echar a los trabajadores en nombre de las sanciones imperialistas», critica Iván Freites al revelar que los obreros afectados no quieren declarar por temor a las represalias.

Después de las sanciones de 2017, que afectaron a más de 500 empresas, esta es la segunda vez que Venezuela es sometida a un plan de los Estados Unidos contra las petroleras y aranceles secundarios de 15% a todas las operaciones comerciales que provengan del país sudamericano. El Gobierno de Maduro alega que son más de 800 sanciones que incluyen las individuales a miembros de su régimen.

Las sanciones que ha impuesto el segundo Gobierno de Donald Trump contra el régimen chavista, a través del Departamento del Tesoro y la OFAC de EE.UU.) se enmarcan en el incumplimiento del Gobierno de Nicolás Maduro del pacto democrático acordado para liberar a los presos políticos, detener la violación de los derechos humanos y respetar los resultados electorales del 28 de julio de 2024, que dieron como ganador al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo según las únicas actas públicas presentadas.

«Con el cierre de Chevron hemos perdido la cobertura de salud, los bonos de comida, las vacaciones y todas las prestaciones sociales» Luis Hernández Director del Frente de Trabajadores Petroleros (FTP)

«Todo lo que queremos es seguir trabajando», afirma el sindicalista Luis Hernández al hablar con ABC sobre el impacto de las sanciones de Trump. Es director del Frente de Trabajadores Petroleros (FTP) y discrepa de las cifras de su colega Iván Freites: «Me parece mucho que los despedidos sean 10.000 trabajadores, creo más bien que son unos 2.000 los afectados en la nómina de Chevron», afirma.

Aunque reconoce el impacto «duro» de los despidos masivos tanto en el sector administrativo como profesional, técnico y obrero de las multinacionales, el sindicalista Hernández lamenta que el Gobierno de Maduro no haya presentado un plan alternativo para enfrentarse a los efectos sociales y económicos del sector petrolero.

Los trabajadores petroleros son una clase privilegiada. Siempre lo han sido. En la nómina de la compañía estatal PDVSA figuran unos 84.915 contratados hasta noviembre de 2024, según Freites, pero el 80% de esa nómina trabajaba con las contratistas.

El sindicalista Luis Hernández destaca que el régimen ha ordenado la jubilación temprana o forzada de los trabajadores que tenían más de 35 años activos. «Con el cierre de Chevron hemos perdido los beneficios de la cobertura de salud y hospitalización, los bonos de comida, las vacaciones y todas las prestaciones sociales –explica–. Me da mucha tristeza y lo lamento».

Un trabajador petrolero puede ganar unos 800 dólares al mes, de los cuales la mitad no forma parte de las prestaciones laborales y la otra mitad se compensa con bonos de comida y salud. Mientras tanto, en la Administración pública el ingreso mensual no pasa de 200 dólares. Por su parte, las pensiones de los jubilados y el salario mínimo de la gran mayoría no supera el ingreso de 1,50 dólares al mes, lo que no alcanza ni para comprar una botella de agua mineral.

La inflación

Elías Mata es un economista especializado en asuntos petroleros que lamenta la suspensión de Chevron, pues «era un soporte para la estabilidad de la moneda nacional. Vendían dólares en el mercado, lo que frenaba la inflación y mantenía cierto equilibrio en la economía nacional».

En conversación con ABC, Mata no le desea a los venezolanos el sufrimiento que se avecina con la retirada de las empresas contratistas extranjeras. «Habrá un impacto fuerte y duro en la vida real, especialmente en la clase baja. Otra vez veremos la hiperinflación y un éxodo masivo de compatriotas que buscarán hacer vida en el exterior».

El régimen no puede suministrar dólares al mercado nacional porque «no tiene», por eso se disparan los precios de manera exorbitante. «Ya pasamos por esto en 2017, en la primera etapa de las sanciones, es un 'déjá vu', pero ahora será peor», advierte.

Las amas de casa ponen el grito en el cielo con la subida de precios en el mercado. De acuerdo con Cedice Libertad, el registro de inflación anualizada en mayo indica variaciones del 238,33% en bolívares y del 28,03% en dólares. Los alimentos lideraron la subida de precios.

El impacto en otros sectores

Fuera del ámbito petrolero, el impacto ya se refleja en las expectativas laborales. Según Conindustria, gremio de las industrias, las grandes empresas no planean aumentar su personal, y las medianas proyectan algunas reducciones.

Simultáneamente, comerciantes del interior del país reportan el cierre de locales con baja facturación. En Caracas, los restaurantes y comercios abren un día y, a los dos meses, se ven obligados a cerrar por la crisis. Los economistas vaticinan una inflación del 280% este año.

«Cuando un cliente paga por un producto, está pagando una buena parte de los impuestos que el comerciante le entrega al Estado», comenta un empresario bajo anonimato. Además, alerta sobre el peso de los impuestos municipales, que agravan los precios al consumidor.

Las fábricas locales, a diferencia de muchas empresas extranjeras que importan productos terminados, se enfrentan a múltiples tributos por operar en varios municipios.

A tenor de su experiencia, este empresario estima que la recaudación podría llegar a los 13.000 millones de dólares este año y que las compañías venezolanas ya destinan la mitad de sus ganancias al pago de tributos.

Según el más reciente informe del Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad, para el mes de mayo, la inflación en Venezuela se situó en el 22,5% para los bolívares y en el 7,22% para los dólares. Estos datos representan una fuerte aceleración si se comparan con los incrementos de 8,61% en la moneda nacional y del 1,54% en divisas estadounidenses que registró este indicador en abril.

No estudien la economía venezolana

El Gobierno chavista afronta las sanciones con cinismo, venganza y desparpajo. Lo primero que hizo fue aumentar los impuestos internos a los contribuyentes y encarcelar a los que utilizan la página del dólar negro o paralelo para frenar la inflación.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, sorprendió al decir que no recomienda «a nadie que estudie la economía venezolana, porque según los libros de economía no la van a entender», lavándose las manos por el cierre de los campos donde operaba Chevron.

Pero Nicolás Maduro fue más allá: «No dependemos de ninguna licencia» para mantener la producción petrolera. «Hemos logrado buscar soluciones para romper la dependencia del bloqueo tras las sanciones del imperialismo», señaló.

Mercado negro

El mandatario destacó: «Al calor de las sanciones, nos vimos obligados a parir soluciones para romper la dependencia del bloqueo». Señaló que «ningún país debe depender de la tecnología proveniente de Occidente para luego ser usado como método de chantaje o amenaza. Nosotros, por eso, nos estamos hermanando con las nuevas potencias».

El régimen chavista ha coqueteado con Rusia, China e Irán para que operen los campos que han cerrado Chevron, Repsol y la francesa Maurel y Pron, pero no es fácil que los países aliados puedan reemplazar a las multinacionales sancionadas como quiere Maduro.

«Sin sanciones, hubieran ingresado al final de año unos 14.000 millones de dólares, pero con la suspensión de las licencias, perderá un 40%» Juan Szabo Ingeniero y experto petrolero

El ingeniero y experto petrolero Juan Szabo, exiliado en España, dice a ABC que los efectos inmediatos y a corto plazo indican que la producción de crudo y la venta se reducirá. «Sin sanciones, hubieran ingresado al final de año unos 14.000 millones de dólares pero, con la suspensión de las licencias, se perderá un 40% de lo estimado, entre 7.000 y 8.000 millones de dólares».

Según sus cálculos, la industria registró una producción de 860.000 barriles al día, de los cuales un tercio, 280.000, corresponden a Chevron.

Szabo sostiene que con las sanciones florecerá otra vez el mercado negro del petróleo venezolano. Si antes el régimen era opaco con las cifras de producción, ahora será menos transparente aún con las ventas y cobranzas, y habrá mayor corrupción.

China no compra crudo venezolano sancionado, y se lo piensa dos veces si tiene que cambiar de buque de forma pirata. El régimen vende petróleo con grandes descuentos en alta mar con buques petroleros que van a Singapur y Malasia, y viajan con el transpondedor apagado, cargando crudo de contrabando.

Apagones

Cuando Petróleos de Venezuela (PDVSA) estornuda, no solo los venezolanos se resfrían, sino que contagia a todos sus clientes caribeños y latinoamericanos. Los apagones de luz que sufren las ciudades venezolanas de inmediato se replican en Cuba y Nicaragua por la falta de combustible para alimentar las centrales termoeléctricas. Todo se paraliza sin la energía venezolana.