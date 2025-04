Las vacunas, el derecho a la desconexión y otros cinco temas que marcarán el primer pleno de 2021 del PE Como en los últimos meses, el próximo pleno de la Eurocámara del 18 al 21 de enero no tendrá lugar en Estrasburgo sino una vez más en Bruselas

Como en los últimos meses, el próximo pleno de la Eurocámara -del 18 al 21 de enero- no tendrá lugar en Estrasburgo sino una vez más en Bruselas, según anunció el pasado miércoles el presidente David Sassoli , que aventuró que la vuelta a la capital alsaciana no será antes de marzo, como mínimo, por los estragos de la pandemia. No hay que olvidar que la crisis del coronavirus ha reavivado el antiguo debate sobre la doble sede europarlamentaria.

Sassoli informó igualmente que las autoridades francesas han pedido posponer hasta abril -inicialmente prevista para principios de febrero- la conmemoración prevista en honor al expresidente francés Valéry Giscard d´Estaing , que murió el pasado diciembre a los 94 años.

Sea como fuere, la agenda viene cargada de temas, que van desde la estratégica europea de vacunación; el inicio de la presidencia rotatoria de Portugal con el «premier» Antonio Costa; el debate sobre el asalto al capitolio y las nuevas relaciones con los EE.UU. de Joe Biden; el repaso anual a la diplomacia con el Alto Representante Josep Borrell; y la iniciativa legislativa para el derecho a la desconexión laboral, entre otros asuntos.

Vacunas contra el covid-19

El martes por la mañana, los eurodiputados pedirán a la Comisión mayor claridad y transparencia con respecto a los contratos, la autorización, la disponibilidad y la campaña de vacunación europea contra el covid-19. La opacidad, aducen varios legisladores, ha llevado a la propagación de teorías de la conspiración. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von den Leyen, ha abogado esta semana por un pasaporte para vacunados Covid.

Relaciones UE - Estados Unidos

El próximo miércoles, la sesión plenaria coincidirá con la toma de posesión del demócrata Joe Biden como presidente de EE.UU. Después de cuatro intensos años de Donald Trump, que culminaron con el asalto de sus fieles al capitolio, los eurodiputados debatirán sobre el legado del Gobierno republicano y cómo afectará a los intereses europeos la llegada del (conciliador) Biden.

Presidencia portuguesa del Consejo

El miércoles por la mañana, los eurodiputados debatirán con el primer ministro portugués, Antonio Costa, sobre su programa para los próximos seis meses de presidencia del Consejo de la UE. La presidencia portuguesa se centrará en abordar la dimensión social de la pandemia así como del Pacto Verde y la transición digital, entre otros temas.

Debate con el Alto Representante, Josep Borrell

A lo largo del martes y miércoles, los eurodiputados harán balance del último año de la diplomacia europea a los mandos del español Josep Borrell. En su último informe, el Alto Representante en Política Exterior insiste en que la pandemia ha servido de llamada de atención a la UE para reforzar su autonomía estratégica y la vulnerabilidad de los estados miembros ante la influencia de terceras potencias («infoxicación», dependencia en el suministro de material médico, etc).

El derecho a la desconexión laboral

Whatsapps del jefe, correos de clientes a deshora... En los tiempos de covid y teletrabajo, los trabajadores europeos tienen aún más complicado separar vida laboral de la personal. Dado que el derecho a la desconexión actualmente no está consagrado en la legislación de la UE, el Parlamento solicitará a la Comisión que se inicie el proceso para una ley europea al respecto que se debatirá el miércoles y se someterá a votación el jueves.

Crisis social y de empleos

El miércoles, los eurodiputados interpelarán al Consejo y a la Comisión sobre las medidas que está tomando la UE para hacer frente a los efectos sociales y laborales de la crisis del covid-19 en el marco del próximo Marco Financiero Plurianual.

Igualdad de género

El próximo jueves tendrá lugar un debate y votación sobre las medidas que propondrán los eurodiputados para mejorar la igualdad de género y proteger mejor los derechos de las mujeres.

Más temas:

