La Unión Europea prepara un nuevo paquete de sanciones a Rusia en medio de las conversaciones de paz

«Estas nuevas medidas buscan debilitar aún más la capacidad económica y tecnológica del Kremlin y aumentar la presión hasta que Rusia dé pasos concretos hacia el fin del conflicto», anuncia el Consejo Europeo tras la reunión de los Veintisiete

Las sanciones europeas están lejos todavía de dañar la economía rusa, alerta un informe del Instituto Kiel

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la videoconferencia con distintos líderes europeos
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la videoconferencia con distintos líderes europeos

Jaime Michavila

Madrid

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reunió este martes de forma telemática los 27 miembros de la Unión Europea y otros líderes mundiales. La videoconferencia fue propuesta por el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo británico, Keir Starmer, con ... el fin de informar sobre las conversaciones relacionadas con la guerra de Ucrania acontecidas el día anterior en Washington.

