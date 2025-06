La última teoría conspiradora compartida por Trump: Biden fue asesinado en 2020 y ahora es un robot

¿Es Joe Biden un robot? Es cierto que Joe Biden padeció una apariencia robótica en sus años en la Casa Blanca. En especial, en el final, cuando su declive físico y cognitivo eran evidentes. El expresidente de EE.UU. padecía y padece algunas ... dolencias -artritis en la columna vertebral, una fractura en el pie y una pequeña neuropatía periférica en ambos pies- que le provocan una rigidez acentuada en sus movimientos.

Esas dolencias estaban recogidas en los informes médicos de su médico en la Casa Blanca, el mismo que aseguraba que estaba en excelentes condiciones para el cargo de presidente (algo que a simple vista parecía cuestionable y que quedó confirmado en su primer debate frente a Donald Trump, hace ahora algo menos de un año). Nunca se ha dicho nada de forma pública -aunque muchos los han rumoreado en la prensa estadounidense- sobre la posibilidad de que el veterano político, el primer octogenario en la Casa Blanca, se haya sometido a cirugía estética: la rigidez de su cuerpo la comparte su rostro.

Pero de ahí a decir que Biden es un robot hay un trecho. Un trecho que su sucesor, Trump, ha salvado a golpe de mensaje en su red social. El actual presidente de EE.UU. ha compartido con sus decenas de millones de seguidores una teoría conspiradora que es una locura excéntrica incluso para el multimillonario neoyorquino.

«Joe Biden no existe, fue ejecutado en 2020», arranca el mensaje, compartido originalmente por una cuenta con el nombre @llijh, con poco más de cinco mil seguidores, que luego fue diseminada a todo el mundo por el presidente de EE.UU.

«Lo que véis son clones, dobles y entidades robóticas de Biden sin alma y sin mente», continúa el mensaje. «Los demócratas no conocen la diferencia».

Aparentemente, Trump sí conoce la diferencia y eso le llevó a compartir el mensaje. A pesar de que hace unas semanas, cuando se conoció el diagnóstico de cáncer de próstata de Biden, el actual presidente mandó un mensaje a su antecesor como si se tratara de un humano: «Melania y yo estamos entristecidos al conocer el reciente diagnóstico médico de Joe Biden», escribió Trump en su red social. «Compartimos nuestros mejores y cálidos deceso a Jill y a la familia, y deseamos a Joe una recuperación rápida y exitosa».

Trump no es alguien ajeno a las conspiraciones y a las falsedades. Su primera gran aparición en política fue con las teorías que propagó sobre Barack Obama, uno de sus grandes enemigos, al que acusó, contra la verdad, de no haber nacido en EE.UU. (lo que hubiera impedido que Obama fuera presidente del país). Arrancó su presidencia diciendo que su investidura había sido la más multitudinaria de la historia (era evidente que no lo fue) y 'The Washington Post' se dedicó a recopilar sus declaraciones falsas o engañosas durante su primer mandato: más de 30.000. La de mayor impacto y gravedad fue insistir en que le robaron las elecciones de 2020 con un «fraude masivo» (ni su fiscalía, ni los jueces, ni las propias autoridades republicanas estatales encontraron pruebas de ello).

Teorías conspiranoicas

Ahora tiene en su equipo altos cargos abonados a las conspiraciones: desde John Kennedy Jr, su secretario de Sanidad, que ha defendido que las vacunas infantiles causan autismo; o su director del FBI, Kash Patel, que ha pregonado cosas como que el asalto al Capitolio fue instigado por la agencia que ahora dirige.

Pero ningún altavoz tiene el impacto de Trump, que está acostumbrado a compartir teorías conspiradoras, sin base ni fundamento en su red social. Según un análisis de 'The New York Times', en solo seis meses del año pasado diseminó al menos 330 mensajes en su red social con contenido en el que se alertaba sobre planes tan secretos como falsos contra él o contra el pueblo de EE.UU. Desde acusar al Gobierno de organizar el asalto al Capitolio a defender que los accidentes sufridos por los aviones Boeing eran parte de un plan de la Administración Biden de abrir el mercado de EE.UU. a aviones chinos o decir que su antecesor había atacado el oleoducto ruso Nord Stream para provocar una nueva guerra mundial.

El mensaje robótico sobre Biden ocurre en un momento en el que Trump agudiza los ataques contra el expresidente: desde acusarle de ocultar su diagnóstico de cáncer hasta defender que buena parte de los actos de Biden como presidente son nulos porque firmó sus órdenes con un 'autopen', un bolígrafo automático.