Última hora del asesinato de Nasrala, líder de Hizbolá, por parte de Israel hoy, en directo

El Ejército de Israel ha anunciado este sábado el asesinato del líder de Hizbolá, Hasán Nasralá, en Beirut. Esta misma mañana también han comunicado la «eliminación» del jefe de la infraestructura terrorista de Hamás, Ahmed Muhammad Fahd.

También se han producido explosiones en Damasco, según Reuters, aunque no se especifica su origen.

Se incrementan los contactos diplomáticos mientras la tensión no para de aumentar en Oriente Próximo.

Sin embargo, ha advertido de que "aún hay por delante días difíciles" porque "incluso ahora no debemos olvidar que seguimos estando en medio de una guerra difícil, con costos altos, y por eso es necesaria la cohesión en nuestras filas como condición necesaria" .

"El cambio del equilibrio de poder genera la posibilidad de crear nuevas alianzas en nuestra región, porque Israel está ganando. Nuestros enemigos y amigos vuelven a ver a Israel como lo que es, un país fuerte, decidido y poderoso", ha declarado Netanyahu en rueda de prensa recogida por 'The Times of Israel '.

"Un buque de misiles de la Armada ha interceptado con éxito hace poco a un vehículo aéreo no tripulado en el mar Rojo, fuera de las aguas territoriales del Estado de Israel ", explica el comunicado militar.

Un ex ministro y rival del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se unió al gobierno el domingo, fortaleciendo la coalición actual mientras Israel lucha contra grupos militantes en múltiples frentes.

El funeral será en Beirut (no dicen cuándo, ni dónde) y su cuerpo será luego trasladado a Kerbala para enterrarlo junto al Imam Hussein.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha insinuado este lunes una posible operación terrestre contra Hizbolá en Líbano, según han informado los medios de comunicación israelíes. Según esas fuentes, Gallant ha explicado a las tropas de los cuerpos blindados cerca de la frontera libanesa: «La eliminación de Nasralá es un paso importante, pero no es el final: para devolver a los residentes del norte sanos y salvos a sus hogares activaremos todas nuestras capacidades, incluidos a vosotros».

«A cada momento, el régimen les acerca al abismo, a ustedes, al noble pueblo persa. La gran mayoría de los iraníes sabe que su régimen no se preocupa por ellos lo más mínimo», ha añadido.

«Cada día, sus marionetas son eliminadas. Pregunten a Mohammed Deif [jefe del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás, a quien Israel asegura haber matado en julio en Gaza]. Pregunten a [Hasán] Nasralá [el jefe de Hizbolá abatido el viernes en Líbano por Israel]. No hay lugar en Oriente Próximo al que Israel no pueda llegar», sostuvo Netanyahu.

«No hay ningún lugar en Oriente Próximo al que Israel no pueda llegar», ha asegurado Netanyahu en una declaración en video en inglés, en la que ha dicho a los iraníes que su «régimen hunde a nuestra región más profundamente en la oscuridad y más profundamente en la guerra».

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido en un mensaje dirigido al pueblo iraní que «no hay lugar en Oriente Próximo al que Israel no pueda llegar», mientras su ejército bombardea posiciones de Hizbolá, apoyado por Irán, en Líbano, recoge AFP.

«Soy más consciente de lo que ustedes creen y me siento cómodo con que se detengan. Deberíamos tener un alto el fuego ahora», ha dicho Biden a los periodistas cuando se le ha preguntado si estaba al tanto de los informes sobre los planes israelíes para una operación limitada y si se sentía cómodo con que se llevara a cabo.

«Esta agresión criminal no impedirá al pueblo yemení y a sus fuerzas armadas cumplir con su deber religioso, humanitario y moral para con los pueblos palestino y libanés», ha advertido. «Este crimen tendrá una respuesta de escalada de las operaciones militares contra este enemigo criminal», ha asegurado.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ha reconocido que un alto comandante de Hamás asesinado en Líbano este lunes, Fatah Sharif, era uno de sus empleados, pero había sido suspendido desde que surgieron acusaciones de sus vínculos con el grupo paramilitar en marzo, según recoge la agencia de noticia Associated Press.

El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con su homólogo israelí, Yoav Gallant, en la que ambos han coincidido en la necesidad de «desmantelar» las posiciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá en la frontera sur con Israel, donde precisamente el Ejército israelí ha lanzado una operación terrestre «limitada» durante las últimas horas de la jornada. «(Austin y Gallant) han coincidido en la necesidad de desmantelar la infraestructura de ataque a lo largo de la frontera para garantizar que Hezbolá no pueda llevar a cabo ataques al estilo del 7 de octubre contra las comunidades del norte de Israel. El secretario ha reafirmado que se requiere una resolución diplomática para garantizar que los civiles puedan regresar de forma segura a sus hogares en ambos lados de la frontera», reza un comunicado del Pentágono.