La UE propone eliminar los aranceles sobre EE.UU. para acelerar la reducción de las tasas a los automóviles

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

La Comisión Europea ha propuesto este jueves eliminar los aranceles sobre los productos industriales importados de Estados Unidos, como parte de un acuerdo comercial con el país norteamericano para conseguir una reducción retroactiva de las tasas aplicadas por Washington sobre los automóviles europeos.

La propuesta es el primer paso para promulgar el acuerdo marco alcanzado el 27 de julio entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la de la Comisión, Ursula von der Leyen, por el que la UE aceptó un arancel general del 15% para evitar una guerra comercial perjudicial.

Estados Unidos ha acordado reducir sus aranceles sobre los automóviles fabricados en la Unión Europea del 27,5% al 15% a partir del primer día del mes en que se presente la propuesta legislativa de la UE, es decir, a partir del 1 de agosto.

El acuerdo preliminar puso fin al conflicto entre los dos mayores socios comerciales y de inversión del mundo, aunque se trata de un trato asimétrico, ya que Bruselas debe reducir sus aranceles y comprar más productos energéticos estadounidenses, mientras que Washington mantiene las tasas sobre el 70% de las exportaciones de la UE a Estados Unidos.

Trump ha arremetido periódicamente contra la Unión Europea, hasta el punto de llegar a afirmar en febrero que se «formó para perjudicar a Estados Unidos». Asimismo, ha expresado su deseo de reducir el déficit comercial de mercancías de Estados Unidos con la UE, que en 2024 ascendió a 235.000 millones de dólares.

Los Gobiernos de la UE han manifestado en términos generales que aceptan el acuerdo como el mal menor, conscientes de que, de lo contrario, Trump impondría aranceles del 30% a casi todos los productos importados de la UE.

La propuesta consta de dos medidas: una para eliminar los aranceles sobre los productos industriales y proporcionar acceso preferencial a los productos pesqueros y algunos agrícolas estadounidenses, y otra para prolongar la exención arancelaria de las langostas, que ahora incluye las procesadas.