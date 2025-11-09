Suscribete a
La UE presenta ante la CELAC una defensa del Derecho Internacional frente a los ataques de EE.UU. en el Caribe

Las delegaciones preparan la declaración final de la cumbre entre negociaciones sobre una postura común a las operaciones de Washington

Sánchez se alinea con Petro y Lula frente a Trump en una cumbre Celac-UE con notables ausencias

CELAC y UE celebran en Santa Marta su IV Cumbre para diseñar nuevo modelo de integración
Europa Press

La máxima responsable diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha insistido este domingo en la «clara posición» al amparo del Derecho Internacional que abandera el bloque frente a los ataques de Estados Unidos contra las supuestas narcolanchas en el Caribe.

Kallas se ... encuentra en la ciudad colombiana de Santa Marta para participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea, una reunión a la que acuden representantes de más de cuarenta países, entre ellos jefes de Estado y de Gobierno, así como veinte organismos internacionales.

