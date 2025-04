Varsovia prolonga la tensión en el acuerdo para aumentar las sanciones a Rusia

Ursula von der Leyen le había prometido al presidente ucraniano que el día del aniversario de la invasión tendría las mayores sanciones contra Rusia. Y hasta que se ha concretado el acuerdo ha pasado una semana de reuniones estériles. Al final, un par de horas antes de que terminase el día, se anunció el acuerdo.

El proceso de negociaciones ha causado cierta perplejidad en las instituciones comunitarias. La presidencia semestral, Suecia, anunció el acuerdo este viernes las diez de la noche..

El principal obstáculo lo planteó Polonia, que decidió bloquear todo el paquete simplemente porque considera que las restricciones a las importaciones de la UE de caucho sintético ruso mantenían una cuota exenta tan grande que no tendrían efecto en la práctica. Esta posición de Polonia, uno de los 'halcones' en la política hacia Rusia, desconcertó a los demás países que creen que no es una buena señal que no se anunciaran nuevas sanciones en el primer aniversario del ataque de Rusia contra Ucrania.

La Comisión Europea había preparado esta décima ronda de sanciones contra Rusia con la idea de dificultar la financiación de la guerra y privar a Rusia de tecnología y piezas de repuesto para las armas utilizadas contra Ucrania. Se añaden más personas a la lista de los que no pueden entrar en la UE, incluidos los que Occidente dice que son propagandistas de la agresión rusa, los que Ucrania considera responsables de deportar a niños ucranianos a Rusia y los involucrados en la producción de drones iraníes desplegados en el frente. También se añaden dos bancos (Alfa-Bank y Tinkoff) a la lista de los excluidos del sistema Swift, lo que les impide hacer transacciones internacionales, lo que se espera que reduzca unos 10.000 millones adicionales los ingresos del Kremlin.

Procedimiento escrito

A primera hora de la tarde de este viernes, el embajador polaco Andrzej Sados presentó una fórmula de compromiso para el tema del caucho sintético, puesto que todos los demás aspectos estaban aprobados. Sin embargo, eso suscitó el descontento de Italia que dijo que Polonia debía aceptar lo que ya habían pactado los 26 gobiernos restantes. La cuestión quedaba pendiente del regreso a Varsovia del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que se encontraba en Ucrania haciendo entrega de carros de combate donados al Ejército ucraniano, así que las conversaciones quedaron suspendidas.

Las sanciones necesitan el consenso de los 27 países miembros y según fuentes diplomáticas se descartaba ya el elemento simbólico de haber aprobado las sanciones el día del aniversario de la invasión. Sin embargo, se podría abrir un periodo de aprobación por procedimiento escrito, que no necesitaría más reuniones