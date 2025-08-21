La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

La UE y EE.UU. pactan por escrito los términos de su acuerdo para evitar una guerra comercial Quedan fuera de la lista los vinos y bebidas destiladas, pero Bruselas tiene garantías sobre el sector farmacéutico y semiconductores

La Unión Europea y Estados Unidos han pactado ya por escrito los términos del acuerdo comercial que evitará una escalada de la guerra comercial, según han anunciado ambas potencias. Cierran así un un arancel general del 15% a su exportaciones que se aplicará también a sectores como el farmacéutico y los semiconductores, según han confirmado fuentes diplomáticas a Europa Press.

De esta forma, ambos bloques dejan por escrito el acuerdo político alcanzado entre la presidenta comunitaria, Úrsula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en un comunicado conjunto que no es legalmente vinculante y se percibe como una hoja de ruta para la política comercial entre Washington y Bruselas.

Las fuentes consultadas explican que algunos productos sensibles para Europa, como el vino y las bebidas destiladas, no están de momento en la lista de productos incluido en el comunicado conjunto.

Desde Bruselas han defendido que el pacto alcanzado con Trump genera estabilidad en las relaciones y evita el peor de los escenarios: entrar en una guerra comercial. Asumen que el gravamen pactado es «aceptable» y será la cifra máxima que se aplicará a todos los sectores.

Los aranceles del 15% se aplican desde el 7 de agosto a la mayoría de bienes europeos, un 70% de las importaciones, con sectores como el de los automóviles que verán rebajado los recargos que hasta ahora se situaban en el 27,5%.

