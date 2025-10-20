Suscribete a
La UE dejará de comprarle gas y petróleo a Rusia en 2028

La cumbre Trump-Putin en Budapest incomoda a los ministros europeos

La UE, incómoda con la cumbre Trump-Putin: «Su único lugar en Europa es ante el Tribunal Penal Internacional»

Con esta decisión se pretende cortar una importante fuente de financiación para que Putin pueda continuar la guerra en Ucrania
Con esta decisión se pretende cortar una importante fuente de financiación para que Putin pueda continuar la guerra en Ucrania
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

El Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea aprobó este lunes una norma para prohibir las importaciones de gas natural procedentes de Rusia a partir de finales de 2027, en contra de la posición de Hungría y Eslovaquia, que prefieren ... seguir dependiendo de los hidrocarburos de ese país.

