Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Pérez Llorca da por hecha la investidura con Vox sin un pacto firmado: «Me veo capacitado»
Última hora
El CIS de Tezanos reduce la distancia a 10 puntos entre PSOE y PP y repite la igualdad entre PP y Vox

La UE aprueba un 'Schengen militar' para facilitar el movimiento de tropas entre sus países

La Comisión Europea impulsa una hoja de ruta para la transformación y modernización de la industria de defensa

Von der Leyen afronta con los presupuestos su mayor desafío en busca de fondos para sus ambiciones

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen EFE
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Comisión Europea ha aprobado en su reunión de este miércoles un paquete legislativo que ha bautizado como el «Schengen militar» con el que se propone facilitar el desplazamiento de tropas, equipos y recursos militares a través de los distintos países europeos ... y sus fronteras. Lo aprobado este miércoles incluye también una hoja de ruta para la transformación y modernización de la industria de defensa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app