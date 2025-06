La UE acuerda coordinar las evacuaciones de europeos en Irán e Israel

La Unión Europea sigue con preocupación la situación entre Irán e Israel y ha decidido que coordinará la salida de la zona de los ciudadanos europeos que así lo deseen, para lo cual se activará el Mecanismo Europeo de Protección Civil. La decisión ha sido ... adoptada en una reunión telemática entre la Alta Representante, Kaja Kallas, y los ministros de Exteriores de los países miembros, convocada de forma extraordinaria para abordar este asunto.

Al término de esta reunión, Kallas consideró que que una eventual participación directa de Estados Unidos en las operaciones militares «definitivamente arrastraría a la región a un conflicto más amplio y no beneficiaría a nadie».

Tampoco cree la estonia que Rusia pudiera ser un mediador como se ha ofrecido el propio dictador Vladímir Putin: «Rusia no es nadie y el presidente Putin no es alguien que pueda hablar de paz y no es mediador que realmente pueda ser considerado» puesto que «no cree en la paz».

Sin embargo, para Kallas, después de escuchar a los ministros, «ha quedado claro que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos se han estancado, la UE y Europa como tal tienen un papel que desempeñar». La jefa de la diplomacia europea cree que ahora mismo «hay un alto riesgo de que se produzca un error de cálculo», lo que podría arrastrar el conflicto a niveles aún más peligrosos. «Hasta una magnitud mucho mayor».