Ucrania registra más de 2.000 casos de intoxicación química en soldados desde el inicio de la guerra

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han contabilizado mas de 2.000 soldados hospitalizados por intoxicaciones químicas entre los miembros de sus filas. Un total de 2.100 militares defensores tuvieron que recibir atención médica desde el inicio de la guerra a gran escala y ... al menos tres murieron. El coronel Artem Vlasiuk, miembro del Comando de Protección Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas de Apoyo, afirmó en una conferencia el pasado viernes que se han documentado hasta 4.800 casos de empleo de armas químicas por parte de Rusia. La mayoría son gases lacrimógenos y agentes comúnmente empleados por la policía antidisturbios para el control, pero prohibidos en el campo de batalla. No obstante, muchas de las sustancias empleadas recientemente son desconocidas.

Ucrania podía identificar hasta la mitad de los agentes químicos utilizados en meses anteriores. Sin embargo, desde el pasado octubre, cuando se registraron 323 ataques químicos, solo se lograron distinguir 15, manifestó Vlasiuk al medio 'The Kyiv Independent'. «Podemos detectar CS, pero si el enemigo usa algo más complejo, más nuevo o una mezcla similar en composición pero que no es CS, no podemos identificarlo», agregó el militar. Las tropas de Zelenski necesitan «cientos» de detectores para facilitar el análisis de las substancias químicas empleadas por las fuerzas enemigas. Cada uno de los aparatos cuesta entre 100.000 y 600.000 dólares, señaló el coronel.

La importancia de identificar los componentes tiene su impacto en el tratamiento de los síntomas. Vlasiuk destaca la dificultad de conseguir los equipos necesarios ya que los socios occidentales priorizan otro tipo de suministros a Ucrania, como las municiones. «Es peligroso tanto para nuestras tropas como para Ucrania en su conjunto, que no podrá demostrar nada a nivel internacional» añadió el oficial.

Ucrania presentó en julio de este año «información detalla y fáctica» a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de Naciones Unidas (OPAQ por sus siglas en inglés) en un documento que detallaría la violación de las disposiciones de la Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas de 1993, de la que Kiev y Moscú son signatarios. El pasado 18 de noviembre la OPAQ determinó que el campo de batalla de Ucrania se había empleado «el agente de control de disturbios 2-clorobencilidenemalononitrilo, conocido como CS» tras el análisis de una granada entregada a la organización.