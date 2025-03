Ucrania ya tiene el primer sistema antiaéreo Patriot alemán

Alemania ha entregado el prometido sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania para protegerse de los ataques rusos. Así lo ha confirmado el gobierno federal a lo que ha seguido un mensaje de agradecimiento por parte del ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Resnikov. « ... Hoy nuestro hermoso cielo ucraniano será aún más seguro, porque los sistemas de defensa aérea Patriot han llegado a Ucrania», escribió en Twitter sobre el envío que sigue a los de Estados Unidos y los Países Bajos. «Lo imposible es posible», anotó sobre el nuevo paso de compromiso y apoyo de Alemania.

Los soldados ucranianos entrenados por EE. UU. y Alemania demostraron recientemente sus habilidades con este sistema en un ejercicio conjunto en las instalaciones militares de un socio de la OTAN. Se trata de un moderno sistema de defensa aérea contra los ataques rusos, que se dirigen cada vez más a la infraestructura civil del país.

Alemania ha prometido también a Ucrania un total de cuatro sistemas Iris-T. El año pasado ya se entregó la primera unidad, que según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha salvado «miles» de vidas durante los ataques aéreos rusos en la capital ucraniana. Ante el aumento de los ataques aéreos masivos rusos, Ucrania solicitó con urgencia el sistema Patriot el año pasado y este es el primero de los envíos. Alemania ya ha apoyado la defensa aérea de Ucrania mediante el suministro de tanques antiaéreos Gepard y el moderno sistema de defensa aérea Iris-T y desea aumentar el suministro de municiones, pero en su camino se interpone la decisión del gobierno suizo de no permitir las entregas de remesas que requieren del permiso de Berna.

El canciller alemán Olaf Scholz ha criticado al gobierno suizo por su «neutralidad», que está bloqueando las entregas de municiones de fabricación suiza. «Hemos discutido el tema», dijo Scholz en una conferencia de prensa con motivo de una visita del presidente suizo Alain Berset a Berlín, «esta guerra en Europa nos llama a todos a examinar críticamente nuestra propia imagen y, a veces, a estar dispuestos a tomar decisiones incómodas pero correctas».

«La neutralidad siempre es un problema»

Alemania también tiene la tradición de no entregar armas en conflictos militares activos, una postura desechada recientemente por Olaf Scholz para ayudar a Ucrania. «Está claro que la neutralidad siempre es un problema en Suiza y en el extranjero», dijo el presidente suizo Berset, cuando tomó la palabra después de Scholz, «neutralidad significa que Suiza no apoya militarmente a ninguna de las partes» y, dado que Suiza es también el lugar donde se firmó la Convención de Ginebra y donde se ubicaron los organismos de la ONU y la cruz roja internacional, «esto también es una cuestión de credibilidad». «Pero esta neutralidad no significa indiferencia», apostilló, «también nos sumamos a las sanciones de la UE contra Rusia. Suiza también exige el fin de los ataques y la retirada de las tropas del territorio ucraniano». Scholz añadió por su parte que «es bueno que estemos en contacto cercano con Suiza sobre cuestiones de cómo podemos apoyar financieramente a Ucrania».

Esta primera entrega de Patriot tiene lugar cuando el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, cumple cien días en el cargo y en medio de una reestructuración de calado en el Ministerio. Tras expulsar al inspector general, al secretario de Estado y al jefe de la oficina de adquisiciones de Koblenza, se propone inyectar agilidad al aparato administrativo, para llenar a toda prisa los vacíos materiales y hacer que la Bundeswehr vuelva a estar completamente equipada. Solo entonces podrá Alemania abordar el siguiente plano de ayuda militar a Ucrania. Ya se sabe que se reactivará el personal de planificación suprimido en 2012 por el entonces ministro Thomas de Maizière: 30 efectivos se ocuparán de los proyectos militares estratégicos a largo plazo, mientras que el personal directivo anterior actuará más a corto plazo, gestionando los asuntos políticos cotidianos.

Christian-Hendrik Heusermann encabezará el personal de gestión y Christian Freuding el personal de planificación. El general de brigada de Baviera , que ha encabezado el equipo de crisis de Ucrania del ministerio, lo seguirá haciendo. «Todo el mundo en Berlín sabe que Freuding cumple», aseguran fuentes del Ministerio en Berlín.