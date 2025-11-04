Suscribete a
Telefónica se hunde más de un 12% en Bolsa, una de las mayores caídas de su historia, tras recortar el dividendo
Juicio a García Ortiz
González Amador asegura que solo informó a Miguel Ángel Rodríguez de que el proceso «no era normal»

Ucrania libra «combates feroces» en la estratégica Pokrovsk para tratar de frenar el avance ruso

El jefe del Ejército ucraniano, Oleksander Sirski, ordenó reforzar todas las unidades militares en la región de Donetsk

Rusia acorrala a las defensas ucranianas en un bastión estratégico

Un artillero ucraniano dispara un mortero hacia las tropas rusas en el frente de Pokrovsk en la región de Donetsk
Miriam González

Kiev

El 30% de los enfrentamientos militares de todo el frente en Ucrania se condensan entorno a la estratégica ciudad Pokrovsk, informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el pasado lunes. Las fuerzas de Moscú lanzan sobre esta área aproximadamente la mitad de todas ... las bombas aéreas guiadas utilizadas en toda la línea de contacto. Rusia ha disparado sólo en octubre más de 5.300 de estos proyectiles que destacan por su gran capacidad de destrucción del tejido urbano. Es un número récord en todo el año 2025.

