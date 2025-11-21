Suscribete a
Ucrania cedería Donetsk y Lugansk a Rusia, según borrador del plan apoyado por EE.UU.

Kiev aceptaría limitar su ejército a 600.000 efectivos

EE.UU. presiona a Zelenski para renunciar a territorio y tropas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con oficiales ucranianos
AFP

Ucrania cedería las regiones de Donetsk y Lugansk a Rusia en virtud de un plan de 28 puntos apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, según un borrador del documento al que accedió el jueves la AFP.

Además de ceder estas regiones del este ... que Ucrania controla actualmente, Kiev aceptaría limitar su ejército a 600.000 efectivos.

