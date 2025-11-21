Ucrania cedería Donetsk y Lugansk a Rusia, según borrador del plan apoyado por EE.UU.

Ucrania cedería las regiones de Donetsk y Lugansk a Rusia en virtud de un plan de 28 puntos apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, según un borrador del documento al que accedió el jueves la AFP.

Además de ceder estas regiones del este ... que Ucrania controla actualmente, Kiev aceptaría limitar su ejército a 600.000 efectivos.

Según el plan, aviones de combate europeos estarían estacionados en Polonia para proteger a Ucrania. Pero no habría tropas de la OTAN en territorio ucraniano y Kiev aceptaría que nunca se uniría a la alianza atlática.

