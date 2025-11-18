Suscribete a
ABC Premium

Ucrania ataca objetivos en Rusia con misiles ATACMS suministrados por EE.UU.

Estos proyectiles, que no son muy abundantes alcanzan un máximo aproximado de 3.700 kilómetros por hora, asimismo, su altitud es de en torno 50 a 60 kilómetros

300 kilómetros de distancia a 3.000 kilómetros por hora: así son los misiles de largo alcance ATACMS que Estados Unidos ha autorizado a Ucrania a usar contra Rusia

Misiles ATACMS
Misiles ATACMS AFP

ABC / REUTERS

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El ejército ucraniano anunció el martes que había atacado objetivos militares en Rusia con misiles ATACMS suministrados por EE.UU., calificándolo como un «avance significativo».

Ucrania no había declarado públicamente hasta ahora que utilizaba los avanzados sistemas de misiles balísticos estadounidenses contra objetivos dentro de ... Rusia, si bien la administración saliente de Biden levantó la restricción hace un año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app