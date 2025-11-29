Ucrania ataca con drones navales dos petroleros de la 'flota fantasma' rusa en el mar Negro

Drones navales ucranianos han atacado dos petroleros de la 'flota fantasma' del Kremlin en el mar Negro cuando se dirigían a un puerto ruso para cargar crudo destinado a mercados extranjeros, según ha informado este sábado un funcionario del Servicio de Seguridad de Kiev ... . Se trata, según parece, de en un intento del Gobierno de Volodímir Zelenski por aumentar la presión sobre esta industria.

Los dos buques, identificados como Kairos y Virat, estaban vacíos y navegaban hacia Novorossiysk, una importante terminal petrolera rusa en el mar Negro, según ha comunicado a Reuters este trabajador público. En las imágenes de vídeo compartidas por el funcionario se podía ver a los drones navales a toda velocidad hacia los enormes barcos, seguidos de potentes explosiones que provocaron incendios.

El vídeo muestra que, tras ser alcanzados, ambos petroleros sufrieron daños críticos y quedaron fuera de servicio. Esto supondrá «un duro golpe para el transporte de petróleo ruso», ha afirmado el funcionario en una declaración escrita.

Kiev lleva meses atacando refinerías de petróleo rusas con drones aéreos de largo alcance para golpear muy por detrás de las líneas del frente de la guerra, pero esta ofensiva contra barcos es una nueva estrategia. Volodímir Zelenski ha pedido repetidamente a Occidente que tome medidas reales contra la denominada 'flota fantasma' del Kremlin, que según Ucrania, está ayudando a Moscú a exportar grandes cantidades de crudo y a a financiarse en el conflicto.

La flota de cientos de buques rusos, a menudo antiguos y no regulados, cobró protagonismo tras la invasión de Ucrania porque eludían las sanciones occidentales destinadas a reducir los ingresos petroleros de Moscú.

Por otra parte, el Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), que gestiona más del 1% del crudo mundial, ha anunciado este sábado que había suspendido sus operaciones después de que un muelle de la terminal rusa del mar Negro sufriera daños importantes por un ataque con drones navales ucranianos.

Los buques, en la lista de sanciones

Los drones navales son lanchas rápidas no tripuladas cargadas de explosivos que navegan hacia sus objetivos antes de detonar. Desempeñaron un papel destacado en la contraofensiva de Ucrania en el mar Negro, donde ayudaron a hacer retroceder la gran flota de buques de guerra de Rusia.

El petrolero Kairos, de 274 metros de eslora, sufrió una explosión y se incendió el viernes mientras se dirigía de Egipto a Rusia, según informó el Ministerio de Transporte de Turquía. La tripulación fue evacuada por barcos de rescate mientras continuaban los esfuerzos para extinguir el fuego.

Por otra parte, el Virat fue alcanzado a unas 35 millas náuticas de la costa, más al este del mar Negro. Fue atacado de nuevo el sábado por la mañana por embarcaciones no tripuladas y sufrió daños menores en su lado de estribor por encima de la línea de flotación, también según el Ministerio turco, que añadió que el buque se encontraba en condiciones estables y la tripulación en buen estado de salud.

Tanto el Kairos como el Virat figuran en una lista de buques sujetos a sanciones impuestas contra Rusia tras su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, según datos de LSEG. El funcionario ucraniano no precisó cuándo tuvieron lugar los ataques, y Rusia no ha hecho ningún comentario público al respecto.