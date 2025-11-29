Suscribete a
Ucrania ataca con drones navales dos petroleros de la 'flota fantasma' rusa en el mar Negro

Se trata del Kairos y el Virat, que se encuentran en la lista de buques sujetos a sanciones impuestas contra Moscú

Moscú destaca que la negociación es «seria» y rechaza hacer grandes concesiones a Ucrania

El Kairos en una imagen de archivo
El Kairos en una imagen de archivo Reuters

Drones navales ucranianos han atacado dos petroleros de la 'flota fantasma' del Kremlin en el mar Negro cuando se dirigían a un puerto ruso para cargar crudo destinado a mercados extranjeros, según ha informado este sábado un funcionario del Servicio de Seguridad de Kiev ... . Se trata, según parece, de en un intento del Gobierno de Volodímir Zelenski por aumentar la presión sobre esta industria.

