Ucrania asegura que el nuevo plan de paz incluye sus «prioridades clave» tras las conversaciones con EE.UU. en Suiza

Zelenski ha agradecido el trabajo y la ayuda de Estados Unidos y también de Europa «para conseguir la paz»

Marco Rubio ha asegurado que había logrado buenos avances en las conversaciones sobre un borrador del plan estadounidense

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubioy el enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, con la delegación ucraniana durante las conversaciones
ABC

La última versión del borrador del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania ahora incluye la mayoría de las «prioridades clave» de Kiev, dijo su negociador el domingo, después de mantener algunas rondas de conversaciones en Ginebra

«La versión actual del ... documento, aunque todavía se encuentra en las etapas finales de aprobación, ya refleja la mayoría de las prioridades clave de Ucrania », dijo el negociador Rustem Umerov, y agregó: «Esperamos seguir avanzando a lo largo del día».

