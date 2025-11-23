Ucrania asegura que el nuevo plan de paz incluye sus «prioridades clave» tras las conversaciones con EE.UU. en Suiza

La última versión del borrador del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania ahora incluye la mayoría de las «prioridades clave» de Kiev, dijo su negociador el domingo, después de mantener algunas rondas de conversaciones en Ginebra

«La versión actual del ... documento, aunque todavía se encuentra en las etapas finales de aprobación, ya refleja la mayoría de las prioridades clave de Ucrania », dijo el negociador Rustem Umerov, y agregó: «Esperamos seguir avanzando a lo largo del día».

Noticia Relacionada Trump critica a Ucrania por su «cero gratitud» hacia EE.UU. durante las negociaciones en Ginebra para el fin de la guerra María Teresa Benítez de Lugo Washington, Kiev y los aliados europeos debaten en Suiza el plan del magnate neoyorquino para detener la invasión rusa

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el domingo que había logrado buenos avances en las conversaciones sobre un borrador del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania, al reunirse con una delegación ucraniana en Ginebra

«Así que creo que la moraleja es que creo que esta es una reunión muy, muy significativa, diría probablemente la mejor reunión y el mejor día que hemos tenido hasta ahora en todo este proceso, desde que asumimos el cargo en enero«, dijo Rubio a los periodistas.

Cambios de los europeos

Los europeos han presentado una versión modificada del plan de paz de Estados Unidos para Ucrania que rechaza los límites propuestos a las fuerzas armadas de Kiev y las concesiones territoriales, según un documento visto por Reuters el domingo.

El documento, preparado para las negociaciones sobre el plan en Ginebra, propone que el número de efectivos militares de Ucrania se limite a 800.000 «en tiempos de paz», en lugar del límite general de 600.000 propuesto por el plan estadounidense.

También dice que «las negociaciones sobre intercambios territoriales comenzarán desde la Línea de Contacto», en lugar de predeterminar que ciertas áreas deberían ser reconocidas como «rusas de facto», como sugiere el plan estadounidense.

La contrapropuesta fue redactada por las llamadas potencias europeas E3: Gran Bretaña, Francia y Alemania, dijo una fuente familiarizada con el documento.

El documento toma como base la propuesta estadounidense, pero la analiza punto por punto sugiriendo supresiones o cambios.

Propone que Ucrania reciba una garantía de seguridad de Estados Unidos similar a la cláusula del Artículo 5 de la OTAN.

Se opone a la propuesta estadounidense de utilizar activos rusos congelados en Occidente, principalmente en la Unión Europea.