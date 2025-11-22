Ucrania anuncia conversaciones formales con EE.UU. en Suiza para discutir el plan de paz de Trump

El Gobierno de Ucrania ha confirmado este viernes el inicio «en los próximos días» de una reunión formal en Suiza con representantes de Estados Unidos para tratar el plan de paz que ha planteado el presidente norteamericano, Donald Trump, para poner fin a ... la guerra con Rusia.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha anunciado en su página de Facebook el inicio de estas consultas «entre altos cargos de Ucrania y Estados Unidos» sobre «los posibles parámetros de un acuerdo de paz a futuro».

Cabe recordar que el plan de Trump conlleva duras repercusiones para Ucrania, que tiene en principio hasta el próximo jueves para decidir si finalmente admite la derrota territorial en la región oriental del Donbás a cambio de garantías de seguridad similares a las de un socio de la OTAN para impedir nuevos ataques rusos, de acuerdo con el documento norteamericano.

«Ucrania aborda este proceso con una clara comprensión de sus intereses», ha explicado Umerov, quien ha querido matizar que el encuentro de Suiza será «otra etapa del diálogo que se ha mantenido en marcha en los últimos días y cuyo principal objetivo es armonizar nuestra visión para los próximos pasos».

En un comunicado paralelo, la Presidencia de Ucrania ha confirmado que Volodímir Zelenski ya ha concretado la composición de la delegación ucraniana

«Anticipamos un trabajo constructivo y estamos dispuestos a avanzar con la mayor celeridad posible para lograr una paz verdadera», hace saber la Presidencia. «Ucrania nunca quiso esta guerra y hará todo lo posible para ponerle fin con una paz digna», ha indicado antes de reiterar que «nunca será un obstáculo para la paz, y los representantes del Estado ucraniano defenderán los legítimos intereses del pueblo ucraniano y los cimientos de la seguridad europea».