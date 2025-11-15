Suscribete a
Ucrania anuncia un acuerdo de intercambio con Rusia de 1.200 prisioneros por bando

Tras estas negociaciones Moscú y Kiev han acordado la activación de los Acuerdos de Estambul; restan ahora los aspectos técnicos que se desarrollarán en un futuro próximo

Ucrania lanza su misil de largo alcance Neptuno contra un puerto ruso en respuesta al bombardeo masivo sobre Kiev

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. EFE/ Presidencia de Ucrania

EP

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha anunciado este sábado un acuerdo con las autoridades rusas para el intercambio de 1.200 prisioneros por bando. El acuerdo ha sido avalado ya por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

