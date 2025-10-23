Suscribete a
Ucrania agradece a Trump la imposición de las primeras sanciones de su mandato contra Rusia

El incremento de la presión hacia el Kremlin favorecerá el camino a la diplomacia, afirma Zelenski. Un ataque ruso con drones deja dos periodistas muertos en Kramatorsk

La UE también anuncia nuevas sanciones a Rusia y prohíbe la importación de gas natural

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, invitado a la Comisión Europea
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, invitado a la Comisión Europea
Miriam González

Kiev

Ucrania recibe buenas noticias desde Washington tras la negativa de Trump a suministrar los misiles Tomahawk la semana pasada. Zelenski agradeció públicamente al presidente norteamericano las nuevas restricciones contra Rosneft y Lukoil, las grandes compañías petroleras rusas, y sus filiales. «Esta es una medida ... justa y absolutamente merecida. Es precisamente la presión sobre Rusia la que será eficaz para lograr la paz, y las sanciones son uno de sus componentes clave», destacó el mandatario ucraniano.

