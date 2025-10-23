Ucrania agradece a Trump la imposición de las primeras sanciones de su mandato contra Rusia

Ucrania recibe buenas noticias desde Washington tras la negativa de Trump a suministrar los misiles Tomahawk la semana pasada. Zelenski agradeció públicamente al presidente norteamericano las nuevas restricciones contra Rosneft y Lukoil, las grandes compañías petroleras rusas, y sus filiales. «Esta es una medida ... justa y absolutamente merecida. Es precisamente la presión sobre Rusia la que será eficaz para lograr la paz, y las sanciones son uno de sus componentes clave», destacó el mandatario ucraniano.

Kiev ha insistido durante meses que la clave para forzar a Putin a negociar es hostigar las bases de la financiación bélica rusa. La Administración Trump realizó el anuncio de sus primeras sanciones contra Moscú después de la cancelación de la reunión entre los líderes de Estados Unidos y Rusia en Hungría.

La nueva embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishyna, agregó que las retracciones contra las petroleras rusas se produjeron «tras numerosos intentos de dar a Rusia la oportunidad de iniciar negociaciones reales para poner fin a la guerra».

Noticia Relacionada Rusia reanuda los bombardeos contra Kiev tras la suspensión de la cumbre entre Trump y Putin Miriam González El objetivo del ataque fue la infraestructura energética ucraniana y afectó a varias regiones del país. Rumanía desplegó cazas de combate autorizados a disparar si los drones rusos entraban en su espacio aéreo

Las capacidades del largo alcance siguen siendo objeto de debate en Ucrania. El presidente Zelenski manifestó en una rueda de prensa ante los periodistas que la entrega de los Tomahawk es una decisión «delicada», pero subrayó que en su momento las sanciones también parecían imposibles y hoy son un hecho.

El presidente ucraniano, de visita en Bruselas, también ha expresado su gratitud a la Unión Europea por el 19ª paquete de sanciones contra Rusia. Zelenski viajará mañana a Londres para reunirse con los aliados de la coalición de los depuestos.

La medida de Washington llega en medio de una campaña de ataques ucranianos contra el sector energético ruso lanzada desde agosto. Este jueves, el Ministerio de Defensa ruso anunció un ataque con drones ucranianos en al menos diez regiones del país. Una refinería en Bryansk fue alcanzada por el bombardeo, según confirmó el gobernador Pavel Malkov. «Debido a la caída de escombros, se produjo un incendio en el área de una empresa», declaró.

Las fuerzas de Moscú continúan también sus bombardeos contra la infraestructura energética ucraniana. Con ataques selectivos, los drones del Kremlin están intentado aniquilar las instalaciones eléctricas de cada región.

La empresa estatal de transmisión eléctrica, Ukrenergo, anunció apagones de emergencia en 12 regiones ucranianas tras el último ataque ruso con 130 drones de distintos tipos. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, afirma que esta temporada de frío será la más complicada de toda la guerra a gran escala: «El enemigo está particularmente furioso y ataca sistemáticamente todas las instalaciones de energía y generación de calor al mismo tiempo».

Dos periodistas muertos

Un ataque ruso con drones Lancet en Kramatorsk ha acabado con la vida de la periodista Olena Hramova y el camarógrafo Yevhen Karmazin de 'Freedom TV', su compañero Oleksandr Kolychev, ha resultado herido y fue hospitalizado. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), al menos 17 reporteros y trabajadores de medios de comunicación han perdido la vida mientras cubrían la guerra en Ucrania.

El fallecimiento de Olena y Yevhen se produce dos semanas después de la muerte del reportero francés, Antoni Lallican, también en la región de Donetsk. Los drones han ampliado exponencialmente los riegos para todos los que circulan por las carreteras de las provincias cercanas a la línea de contacto. Estos aparatos voladores tienen la capacidad de estirar el frente varios kilómetros y son usados por ambos bandos día y noche.

La guerra continúa con intensidad en paralelo a la diplomacia. El Estado Mayor Ucraniano informa que, durante la pasada jornada, se produjeron 126 enfrentamientos militares en el frente, 50 de ellos en la dirección de Pokrovsk, la ciudad estratégica ucraniana del sur de Donetsk, asediada por Rusia desde hace más de un año.

Además, Rusia ha entregado este jueves a las autoridades ucranianas otros mil cadáveres de sus militares como parte de los acuerdos alcanzados en Estambul, donde pactaron la entrega de los restos mortales de 6.000 combatientes caídos de uno y otro bando.