Suscribete a
ABC Premium

Turquía emite órdenes de arresto por «genocidio» contra Netanyahu y parte de su Gobierno

Tanto el primer ministro de Israel como varios de sus ministros y altos cargos, «son penalmente responsables de los crímenes sistemáticos de lesa humanidad y genocidio cometidos en Gaza»

La presencia turca en la futura fuerza internacional complica aún más la paz en Gaza

El primer ministro israelí, benjamin Netanyahu, duratne una rueda de prensa en Jerusalén
El primer ministro israelí, benjamin Netanyahu, duratne una rueda de prensa en Jerusalén Reuters

Europa Press

La Fiscalía General de Estambul ha emitido este viernes órdenes de arresto contra cerca de 40 personas, incluido el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por delitos de crímenes de lesa humanidad y de genocidio, en el marco de la ofensiva israelí en ... la Franja de Gaza, que ha dejado más de 68.800 muertos desde poco más de dos años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app