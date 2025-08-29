Turquía cierra sus puertos y su espacio aéreo a naves de Israel

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha anunciado este viernes que el país ha cerrado sus puertos y su espacio aéreo a barcos y aviones de Israel, una medida que se aplica a naves «oficiales» y no a los vuelos comerciales, según ha indicado una fuente oficial a agencia AFP.

El ministro ha declarado a los legisladores turcos a través de un discurso televisivo: «Cerramos nuestros puertos a los barcos israelíes. No permitimos que los barcos turcos vayan a los puertos israelíes (...) No permitimos que los buques portacontenedores que transportan armas y municiones a Israel entren en nuestros puertos ni permitimos que sus aviones entren en nuestro espacio aéreo».

Una fuente diplomática turca ha aclarado que la restricción no afecta a los aviones comerciales israelíes. Las autoridades turcas no han precisado cuándo entrarán en vigor estas medidas.

Noticia Relacionada Israel declara Ciudad de Gaza «zona de combate» antes de ordenar la evacuación forzosa de un millón de civiles Mikel Ayestaran El primer ministro busca un golpe mediático antes del segundo aniversario del ataque del 7 de octubre y ese gran golpe es la invasión del mayor núcleo urbano

En noviembre, Turquía negó el permiso al avión presidencial israelí para cruzar su espacio aéreo, lo que le obligó a cancelar una visita a la conferencia climática COP29 en Azerbaiyán. Y en mayo, el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, canceló una visita también a Bakú, supuestamente debido a que Ankara le negó el uso de su espacio aéreo.

La mayor empresa naviera israelí, ZIM, ha declarado esta semana que fue informada de que, en virtud de una nueva normativa aprobada en Turquía el 22 de agosto, «los buques que sean propiedad, estén gestionados u operados por una entidad relacionada con Israel no podrán atracar en los puertos turcos».