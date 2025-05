Un turista intenta trepar la verja del Coliseo, pero cae y termina empalado

Igual que el público del Coliseo asistía a espectáculos brutales sobre la arena, decenas de turistas que este fin de semana acudieron al emblemático monumento romano han contemplado una imagen igualmente terrorífica. Un ciudadano estadounidense de 47 años residente en Taiwán intentó escalar la verja que protege esta construcción italiana y acabó empalado por la valla.

El accidente ocurrió el viernes e torno a las cinco de la tarde, cuando centenares de turistas visitaban todavía el monumento, y ha trascendido este domingo. El hombre cayó sobre la verja, que se le clavó en la zona de los lumbares y el sacro, y comenzó a gritar de dolor y a perder sangre hasta que quedó inconsciente colgando de la barandilla.

Pocos minutos después llegaron a la plaza del Coliseo una ambulancia, una patrulla de Carabineros y un equipo de la Policía Financiera, según informa el periódico italiano 'Il Messaggero'. Para poder rescatar al turista y liberarlo de la reja que lo atravesaba, el equipo médico administró al hombre un sedante: la maniobra se prolongó durante 20 minutos.

El hombre herido fue estabilizado en el lugar y se le aplicó un vendaje sobre la herida para detener el sangrado antes de trasladarlo al Hospital San Giovanni de la capital italiana. Al llegar, fue operado -en una intervención que requirió más de 80 puntos- y permanece ingresado fuera de peligro.

Todavía no hay una versión oficial de lo ocurrido, ya que el turista no pudo hablar durante horas. No obstante, no es descartable que subiera a la barandilla para ver el Coliseo más de cerca, según los investigadores. La intención de las autoridades era interrogarlo este domingo para que arrojara algo de luz a lo sucedido.

Por el momento, lo único claro es que el hombre se encontraba de vacaciones con su familia y amigos desde hace unos días. Ninguno de ellos ha podido ofrecer una explicación plausible de lo ocurrido.