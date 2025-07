De 'Tryhub' a 'DragonFire' o 'Crazy Li': la era de las armas láser coge fuerza en Reino Unido o China con soluciones capaces de cortar metal y cegar soldados

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha convocado al embajador chino en Berlín tras un grave incidente ocurrido en el marco de la operación militar de la Unión Europea Eunavfor Aspides. Según el Gobierno alemán, un avión militar Beechcraft King Air 350 de origen alemán fue atacado sin previo aviso con un rayo láser por el Ejército chino. El suceso ha vuelto a poner en el foco internacional el desarrollo acelerado de armas de energía dirigida, una tecnología en la que potencias como EE.UU., Reino Unido, Israel, China y Ucrania están invirtiendo fuertemente.

Auge global de los sistemas láser militares

En los últimos meses, los avances en el ámbito de los láseres de combate han sido notables. Proyectos como el AN/SEQ-3 LaWS estadounidense, con un alcance de 1,6 km, o el DragonFire británico —cuyo vídeo de prueba fue recientemente desclasificado mostrando un haz de luz iluminando el cielo nocturno—, han demostrado el potencial de estos sistemas para cambiar el equilibrio en el campo de batalla. Según la agencia Reuters, el DragonFire está previsto para ser probado en Ucrania como contramedida contra drones rusos.

Por su parte, China ha sorprendido con una propuesta innovadora bautizada como 'Crazy Li', desarrollada por investigadores de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa. El sistema permite a drones de pequeño tamaño disparar láseres de alta potencia, con capacidad para cortar metal, cegar soldados y destruir equipos electrónicos. Estos drones pueden redirigir haces generados desde tierra y, gracias a tecnología de estabilización y óptica avanzada, incluso «doblar» los rayos láser para sortear obstáculos y alcanzar objetivos vulnerables.

El primer uso en combate: Israel lidera el despliegue operativo

Israel ha sido el primer país en emplear un sistema láser en combate real. En 2024, durante su ofensiva en la frontera con Líbano contra Hizbolá, el Ministerio de Defensa israelí y la empresa Rafael Advanced Defense Systems difundieron imágenes del uso del láser de alta energía para interceptar drones enemigos. El periódico Haaretz destacó que se trata del primer uso operativo conocido de este tipo de tecnología en el mundo.

El presidente de Rafael, Yuval Steinitz, declaró que «Israel es el primer país en transformar la tecnología láser de alta potencia en un sistema completamente operativo y ejecutar intercepciones reales en combate». El ministro de Defensa, Israel Katz, calificó el láser como «el arma del futuro del Estado de Israel».

Asimismo, Israel también encontró en esta solución una forma de complementar su Cúpula de Hierro, y para ello han apostado en proyectos como 'Iron Beam'. Cuenta con un radar de defensa aérea y un sistema de fibra óptica, que es la que genera las pulsaciones del rayo que neutralizan los objetos enemigos. Está diseñado para destruir cohetes de corto alcance, bombas de mortero y artillería. Y según informaba la CNN, el primer lote de sistemas láser Iron Beam debería estar disponible para el ejército israelí en 2025.

Según medios israelíes como Ynet, el láser no solo cumple una función táctica, sino también psicológica. Documentos incautados a Hamás en Gaza revelan que uno de sus ataques fue adelantado al 7 de octubre de 2023 por temor a que los cañones láser israelíes comenzaran a desplegarse.

Ucrania también entra en escena: el 'Tryzub'

En una cumbre de defensa celebrada en Kiev, Vadym Sukharevskyi, comandante de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, confirmó que su país ha desarrollado su propia arma láser: el Tryzub (Tridente). «Hoy, Ucrania es, si no me equivoco, el quinto país del mundo que puede decir que tiene un sistema láser funcional. Ya podemos derribar drones a casi dos kilómetros de altitud», aseguró, según la agencia Interfax-Ucrania.

Aunque la investigación de este tipo de armas se remonta a la Guerra Fría, es ahora cuando los avances en materiales y tecnología han hecho posible sistemas más compactos, accesibles y eficientes. La promesa de un armamento reutilizable, de bajo coste y sin munición física está atrayendo la atención de cada vez más gobiernos.

Cómo funcionan

Según 'Defense Express', socio de la corporación estatal ucraniana Ukroboronprom, el principio básico de un arma láser radica en su capacidad para concentrar y mantener el haz de luz sobre un objetivo móvil. Para alcanzar una distancia efectiva de 2 km, normalmente se requiere una potencia de unos 50 kW. A menor potencia, como 20 kW, el alcance se reduce proporcionalmente, y se ve afectado por el tipo de objetivo y la duración de la exposición al láser. .

El DragonFire británico, por ejemplo, alcanza una precisión de 23 mm a 1 km con 55 kW de potencia. El LaWS estadounidense, por su parte, tiene un alcance operativo de 1,6 km con hasta 50 kW.

Patrick Senft, de la consultora Armament Research Services, explicó a CNN que las armas de energía dirigida ya son capaces de destruir objetivos aéreos de baja velocidad, como los drones Shahed-136/Geran-2, cuyos patrones de vuelo predecibles los hacen especialmente vulnerables al calor concentrado de los láseres.

No obstante, también existen limitaciones importantes: las condiciones climáticas, la velocidad del objetivo, la dispersión energética con la distancia y el fenómeno conocido como floración térmica, que ocurre cuando el aire calentado por el láser dispersa el haz, reduciendo su eficacia. Aun así, el experto ucraniano Oleg Katkov señaló a la CNN que, si el Tryzub logra superar estas barreras y convertirse en un sistema eficiente en condiciones reales de combate, «será una verdadera revolución».

Reino Unido y el futuro del láser portátil

En julio de 2024, el programa de demostración de armas de energía dirigida por láser terrestre del Ministerio de Defensa del Reino Unido informaba en un comunicado que se había realizado una prueba en el campo de tiro de Porton Down, Salisbury. El láser pudo neutralizar con éxito objetivos a más de un kilómetro de distancia. Y destacaban que era completamente portátil, liviano y fácil de operar al integrarlo en un vehículo terrestre.

Previamente, en marzo, el ministerio británico daba a conocer un vídeo que mostraba las posibilidades de 'DragonFire'. Una demostración de la que no se conocen demasiados detalles, pero que se sabe que tuvo lugar en las Hébridas, frente a la costa oeste de Escocia. Se promocionó diciendo que el arma era capaz de alcanzar un objetivo del tamaño de una moneda y señalando que «puede alcanzar cualquier objetivo visible». Al tiempo que reduce el riesgo de daños colaterales a diferencia de un misil, según describió Grant Shapps, el exsecretario de Defensa del Reino Unido.

El ejército del Reino Unido argumenta que 'DragonFire' puede lograr los mismos resultados que un costoso misil por menos de 12,8 dólares por uso. Indican que disparar con ellos durante 10 segundos cuesta lo que encender un calentador doméstico durante una hora.

China aporta una solución insólita

Sin embargo, la muestra de los pasos agigantados con los que avanza China también abarca este campo. Investigadores de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China han creado un dispositivo que permite a drones pequeños disparar láseres de alta potencia. Su nombre es 'Crazy Li'. La revista 'china 'Acta Armamentarii', detalla que emiten un láser capaz de cortar metal, cegar soldados y destruir equipos electrónicos. «Estos drones pueden redirigir haces de láser generados desde tierra, aumentando su potencia a 30kW o más y permitiendo que los haces se doblen en el aire para superar obstáculos y atacar puntos vulnerables«.

Para ello los científicos fueron capaces de solventar los problemas de estabilidad de los drones usando tecnología de aislamiento de vibraciones, así como sistemas de referencia óptica de alta calidad para tener una conexión estable entre el dron y el emisor terrestre. Y prometen seguir innovando en este área.

Con tecnologías emergentes como las mencionadas, el mundo está entrando de lleno en una nueva era armamentística basada en energía dirigida. La guerra en Ucrania está funcionando como catalizador para acelerar el paso del laboratorio al campo de batalla. Las armas láser ya no son cosa del futuro: están empezando a definir los conflictos del presente.