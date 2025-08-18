Suscribete a
ABC Premium

ANálisis táctico DEL GENERAL (r)

Trump-Putin, una cita tan fulgurante como infecunda

Europa ha quedado fuera de la negociación por haber adoptado una postura particularmente heterodoxa y cicatera

Putin y Trump, durante la reciente cumbre en Alaska
Putin y Trump, durante la reciente cumbre en Alaska Reuters
Pedro Pitarch

Pedro Pitarch

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los resultados de la cumbre Trump-Putin, en Alaska, el pasado viernes, no han respondido a las formidables expectativas levantadas por los medios de comunicación. De la reunión destacó, desde el primer momento, la afable acogida dispensada por el presidente norteamericano a su homólogo ruso, ... así como la cordialidad recíproca mostrada durante todo el evento. Éste, sin embargo, produjo poco contenido por lo que se refiere a dar carpetazo a la guerra en Ucrania que era, supuestamente, su objeto principal. A pesar de ello, las dos estrellas del reparto obtuvieron sus respectivos dividendos. Trump proyectando una imagen de pacificador y paladín del llamado mundo occidental, figuras muy codiciadas por tan histriónico personaje. Y Putin certificando el fin del aislamiento occidental, al que ha estado sometido desde el comienzo de la invasión de Ucrania. Asimismo, el patrón del Kremlin ha logrado abrir un proceso de supuestas negociaciones de alto nivel, que le regala más tiempo para ampliar sus ganancias territoriales en Ucrania.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app