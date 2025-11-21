Suscribete a
Trump da de plazo hasta el próximo jueves para que Zelenski acepte su plan de paz

«He tenido muchos plazos. Pero si las cosas van bien, tiendes a ampliar los plazos. Pero será el jueves», afirma el líder norteamericano

Zelenski advierte de que el plan de paz de Trump pone en riesgo su alianza con Estados Unidos

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

Los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de EE.UU., Donald Trump, en una imagen de archivo
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump presiona a Volodímir Zelenski para que se pliegue al plan de 28 puntos que ha diseñado para acabar con la guerra en Ucrania: le ha impuesto al presidente ucraniano que acepte la propuesta, que supone grandes concesiones para su país, ... antes del próximo jueves.

