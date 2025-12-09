Trump vuelve a cargar contra la Unión Europea: «Van por mal camino»

Suscribete a
EP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que Europa va «por muy mal camino», en un ataque días después de que Washington publicara su nueva estrategia de seguridad en la que critica al continente por la migración masiva.

Trump arremetió contra una « ... desagradable» multa de 120 millones de euros que impuso la Unión Europea a la red social X del magnate tecnológico Elon Musk, aunque admitió que no sabía mucho al respecto. «Europa tiene que tener mucho cuidado. (Ellos) están haciendo muchas cosas. Queremos mantener a Europa como Europa», dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

