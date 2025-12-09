Trump vuelve a cargar contra la Unión Europea: «Van por mal camino»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que Europa va «por muy mal camino», en un ataque días después de que Washington publicara su nueva estrategia de seguridad en la que critica al continente por la migración masiva.

Trump arremetió contra una « ... desagradable» multa de 120 millones de euros que impuso la Unión Europea a la red social X del magnate tecnológico Elon Musk, aunque admitió que no sabía mucho al respecto. «Europa tiene que tener mucho cuidado. (Ellos) están haciendo muchas cosas. Queremos mantener a Europa como Europa», dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

«Es muy malo para la gente. No queremos que Europa cambie tanto. Van por mal camino», agregó el republicano. Los comentarios del mandatario ocurren después de las críticas consignadas en la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos publicada la semana pasada, que consideró a Europa como sobrerregulada y señaló que enfrenta la «desaparición de la civilización» debido a la migración. Noticia Relacionada La nueva estrategia de seguridad de Trump pone a España en el punto de mira David Alandete EE.UU. condicionará acuerdos comerciales, tecnológicos y militares al cumplimiento del 5% en defensa, mientras da un duro golpe a la UE y la OTAN En un lenguaje que no es habitual para referirse a sus aliados, la estrategia dice que la administración de Trump estaría «cultivando la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas». Trump y los europeos también están cada vez más en desacuerdo sobre los planes de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, porque temen que Washington pretenda forzar a Kiev a ceder territorio a Rusia. El Kremlin ve con buenos ojos los cambios en la estrategia de Trump. Este sábado un funcionario dijo que era «en gran medida consistente» con la visión de Rusia. La posición de Trump hacia Europa refleja la de Musk, el exaliado del presidente, quien ha expresado repetidamente declaraciones incendiarias sobre la migración en la UE. Musk comentó que la UE debería ser «abolida» tras multarle por violar las normas digitales de Bruselas.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión