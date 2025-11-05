Suscribete a
Trump, tras la victoria de Mamdani: «Miami será el refugio para los que huyen del comunismo de Nueva York»

El presidente asegura que los demócratas quieren convertir EE.UU. en «Cuba o Venezuela» y pide elegir entre «sentido común o comunismo»

Nueva York elige a un alcalde socialista y musulmán: Zohran Mamdani se impone a Andrew Cuomo

Donald Trump, durante el evento en Miami de este miércoles.
Donald Trump, durante el evento en Miami de este miércoles. AFP

Pablo De la Varga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado este miércoles la victoria de un «alcalde comunista» en Nueva York, tras la elección este martes de Zohran Mamdani como primer dirigente musulmán de la ciudad más grande del país. Trump ha acusado a sus ... oponentes -por los demócratas- de querer convertir Estados Unidos en «Cuba o Venezuela», por lo que Miami será pronto «el refugio» para los que «huyen del comunismo de Nueva York», como ocurre, según él, con los cubanos y los venezolanos.

