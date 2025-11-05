Trump, tras la victoria de Mamdani: «Miami será el refugio para los que huyen del comunismo de Nueva York»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado este miércoles la victoria de un «alcalde comunista» en Nueva York, tras la elección este martes de Zohran Mamdani como primer dirigente musulmán de la ciudad más grande del país. Trump ha acusado a sus ... oponentes -por los demócratas- de querer convertir Estados Unidos en «Cuba o Venezuela», por lo que Miami será pronto «el refugio» para los que «huyen del comunismo de Nueva York», como ocurre, según él, con los cubanos y los venezolanos.

El presidente, que es nacido en Nueva York, ha remarcado que está «encantado» de irse de la ciudad porque no quiere «vivir bajo un régimen comunista». En concreto, Trump ha asegurado que los estadounidenses tienen que elegir entre «comunismo o sentido común» y que «ellos», por sus adversarios políticos, ofrecen al país una «pesadilla económica» y representan «el crimen, el caos y la corrupción». Poco después, ha dicho que se ocupará «de ello», sin más especificación.

Trump ha negado, en sus declaraciones durante el 'America Business Forum Miami 2025', que EE.UU. se esté «volviendo comunista». En el mismo evento, el presidente ha defendido el crecimiento económico del país, que ha calificado que tiene «la mejor economía» de su historia.

Hace un año que el presidente Trump regresó a la Casa Blanca. Un año, dice, «intentando revertir la catástrofe» con la que se encontró. «Rescatamos nuestra economía, recuperamos nuestra libertad y juntos salvamos nuestro país en esa magnífica noche hace 365 días», dijo Trump a su audiencia de seguidores.

Madmani se alzó este martes con el poder tras vencer en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, la ciudad más grande del país y la referencia cultural y económica. En su discurso tras la victoria, el nuevo alcalde proclamó a los miles de seguidores que la ciudad les pertenecía. «El poder es vuestro», dijo.

Asumió su juventud (tiene 34 años), su religión musulmana y su espectro político: demócrata socialista. «Y lo peor de todo, me niego a pedir perdón por nada de ello», declaró.

El joven socialista musulmán desafió al presidente, le dijo que si alguien podría mostrar a «una nación traicionada» por Trump cómo derrotarlo, es la ciudad «que lo vio nacer».