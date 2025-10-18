Suscribete a
Trump saca de la cárcel a George Santos, el mentiroso más famoso de la política de EE.UU.

El republicano logró un escaño en la Cámara de Representantes en 2022, pero poco después se descubrió que todo en su vida era un fraude

Las mentiras de George Santos, el diputado clave en EE.UU. que se inventó hasta su apellido

Santos, en una imagen de 2023 frente al Capitolio
Santos, en una imagen de 2023 frente al Capitolio AFP
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El republicano George Santos fue durante un tiempo la sensación -para lo malo- de la política de EE.UU. Poco después de ganar su escaño para la Cámara de Representantes en noviembre de 2022 se empezó a conocer que todo en su vida era ... mentira y fraude. Cuando se descubrió el pastel, fue expulsado de la Cámara Baja y, después, imputado por varios delitos relacionados con corrupción, desde defraudar a los donantes de su campaña a mentir al Congreso sobre sus activos.

