Trump sabía del comportamiento de Epstein, según los documentos que han desvelado los demócratas

Los demócratas publicaron este miércoles unos correos electrónicos en los que Jeffrey Epstein sugería que Donald Trump sabía más sobre los abusos sexuales del financiero de lo que ha reconocido, y afirmaba que el presidente había «pasado horas en mi casa» ... con una de las víctimas de Epstein.

Trump ha negado cualquier implicación o conocimiento de las actividades de tráfico sexual de su antiguo amigo, que se suicidó en una prisión federal en 2019 mientras esperaba juicio.

Sin embargo, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara afirmaron que los correos «plantean serias dudas sobre Donald Trump y su conocimiento de los horribles crímenes de Epstein».

